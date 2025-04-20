Sustalı Ceylan'ın başrolü Burak Yörük: "Lüks, şöhret bunların benim için hiçbir önemi yok"

ATV'nin sevilen dizisi "Sustalı Ceylan"ın başrol oyuncusu Burak Yörük, a para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunduğu "Biz Bize" programına konuk oldu. Mutlu olmayı hayat mottosu olarak gören Yörük, "Annem beni materyallerden uzak büyüttü. Ev, araba, lüks, şöhret bunların benim için hiçbir önemi yok. Sokakta büyüdüm, galeride de çalıştım. Araba yıkarken az para kazanıyordum ama yine de mutluydum. İyilik yapmayı seviyorum, bu yüzden çok kazık yediğim de oldu" dedi.

FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ

Rol aldığı dizide Ferhat Kanturalı karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, diziyle ilgili, "Sustalı Ceylan'da işlediğimiz konularla farkındalık oluşturuyoruz, Kötüyle iyiyi ayırt ettiğimiz sürece bu konuları işlememiz gerekiyor" İfadelerini kullandı. "Sustalı Ceylan" dizisi, bir kadının ataerkil toplumda yer edinme çabası konu alınıyor.