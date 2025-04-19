Gamze Özçelik’ten Paris sokaklarında eşi Reshad Strik’e aşk dolu poz!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken ekranlardan elini eteğini çekip Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu ve yardımdan yardıma koştu.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken ekranlardan elini eteğini çekip Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu ve yardımdan yardıma koştu.
Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve bu evlilikten Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, geçen yıl ise Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.
Düğün sonrası Reshad Strik, Özçelik ile nikah törenlerinde çekilen kareleri yayınlayarak eşine duygusal bir mesajla seslendi:
"İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı"
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Şehri adım adım gezen çift, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.
Özçelik, Paris sokaklarında eşine verdiği pozu 1,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.