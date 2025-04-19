Gamze Özçelik’ten Paris sokaklarında eşi Reshad Strik’e aşk dolu poz!

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Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve bu evlilikten Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, geçen yıl ise Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.