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Gamze Özçelik’ten Paris sokaklarında eşi Reshad Strik'e aşk dolu poz!

Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve bu evlilikten Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, geçen yıl Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Gamze Özçelik, eşiyle Paris’e gitti ve Strik'e verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 08:53
Gamze Özçelik’ten Paris sokaklarında eşi Reshad Strik’e aşk dolu poz!

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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken ekranlardan elini eteğini çekip Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu ve yardımdan yardıma koştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve bu evlilikten Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, geçen yıl ise Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Düğün sonrası Reshad Strik, Özçelik ile nikah törenlerinde çekilen kareleri yayınlayarak eşine duygusal bir mesajla seslendi:

"İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Şehri adım adım gezen çift, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özçelik, Paris sokaklarında eşine verdiği pozu 1,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü ismin paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

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