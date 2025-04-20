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Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne atv damgası! Esra Erol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ödül aldı

Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne atv damga vurdu. Esra Erol, “Yılın En İyi Kadın Sunucusu” ve “Yılın En İyi Gündüz Kuşağ ı Programı” ödülünü alırken, “Yılın En İyi Dizi Çifti” ödülünün sahibi ise Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz oldu

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne atv damgası! Esra Erol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ödül aldı

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Yılın en görkemli törenlerinden biri olan Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, 37 ayrı kategoride en başarılı isimleri ödüllendirdi. Törene; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.

Her sene olduğu gibi bu yılda da kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Ödüllerin yanı sıra ünlü isimlerin kombinleri geceye damga vurdu.

FARK YARATTI!
Gecenin konuşulan yapımlarından olan "Esra Erol'da" programı iki kategoride ödül aldı. Esra Erol, "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" ve "Yılın En iyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünün sahibi oldu. "Yılın En İyi Erkek Haber Sunucusu" atv Ana Haber'in başarılı sunucusu Cem Öğretir'in oldu. atv'de yayınlanan ve bu sezona damga vuran dizisi "Bir Gece Masalı"nın başarılı oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ise "Yılın En İyi Dizi Çifti" ödülüne layık görüldü.

İki ödül birden alan Esra Erol, "Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz" mesajı verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekranların bir numarası olan Cem Öğretir, farkını bir kez daha gösterdi.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, bu yılın en çok konuşulan ikilisi olarak göze çarpıyor.

Ufuk Özcan, Yüksel Yavuz ve Nur Saruhanoğulları'nın ev sahipliği yaptığı törenin sunuculuğunu Evliya Aykan ve Ege Kökenli üstlendi.

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