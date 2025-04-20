Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne atv damgası! Esra Erol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ödül aldı

Yılın en görkemli törenlerinden biri olan Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, 37 ayrı kategoride en başarılı isimleri ödüllendirdi. Törene; iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.

Her sene olduğu gibi bu yılda da kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Ödüllerin yanı sıra ünlü isimlerin kombinleri geceye damga vurdu.