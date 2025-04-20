Koliden bıçak çıkmış! Sibel Can saplantılı hayranını ilk kez açık açık anlattı

Sibel Can. (Takvim.com.tr arşiv)

Sunucunun, "1990'lar ve 2000'lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?" sorusuna Sibel Can, şu yanıtı verdi, "Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa'ya da bir elbise çıktı."