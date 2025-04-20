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Koliden bıçak çıkmış! Sibel Can saplantılı hayranını ilk kez açık açık anlattı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, geçmişte yaşadığı saplantılı bir hayran olayını ilk kez bu kadar açık anlattı. Gönderilen koliden çıkan bıçak, olayın en ürkütücü noktası oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Koliden bıçak çıkmış! Sibel Can saplantılı hayranını ilk kez açık açık anlattı

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Sibel Can, geçmişte saplantılı bir hayranının başına bela olduğundan bahsetti. Katıldığı bir programda yaşadıklarını anlatan şarkıcı, hayranlığın bir koliden çıkan bıçakla korkutucu bir boyuta ulaştığını söyledi.

Sibel Can. (Takvim.com.tr arşiv)Sibel Can. (Takvim.com.tr arşiv)

Sunucunun, "1990'lar ve 2000'lerde herkesin platonik aşkıydınız. Hiç unutamadığınız bir aşk ilanı var mı?" sorusuna Sibel Can, şu yanıtı verdi, "Bu tam olarak bir aşk ilanı değil ama fanatik bir hayranım işi fazlasıyla abarttı. Beni eşi ve çocuklarımı da kendi çocukları gibi görmeye başladı. Bir gün büyük bir koli geldi. Yardımcılarım açtı, içinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik, bir tane paçalı don, Melisa'ya da bir elbise çıktı."

Sibel Can. (Takvim.com.tr arşiv)Sibel Can. (Takvim.com.tr arşiv)

"BU ARTIK NORMAL DEĞİL"
Sözlerine devam eden Can, "Yanında bir de mektup vardı: 'Ben İstanbul dışındayım, lütfen çocuklarıma iyi bak. Az kaldı karıcığım, geleceğim. Melisa lokumu çok seviyor diye ona da aldım' yazıyordu" ifadelerini kullandı.

Sibel Can. (Takvim.com.tr arşiv)Sibel Can. (Takvim.com.tr arşiv)

Can, bir süre sonra gelen başka bir kolinin içinden çıkan bıçakla yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi, "Bir gün gelen koliden bir de bıçak çıktı. İşte o an gerçekten çok korktum. Dedim ki; bu artık normal değil. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla harekete geçmiş ve bu saplantılı hayrana ulaşmış."

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