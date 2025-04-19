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Yeni yaşını kutlayan Pelin Akil’e eşi Anıl Altan’dan şaşırtan tepki! Boşanacakları konuşuluyordu

2016 yılında ve Alin ile Lina adlarında ikiz kızları olan Pelin Akil ile Anıl Altan, son aylarda boşanacakları yönündeki iddialarla magazin manşetlerinde sık sık yer aldı. İkilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkili son olarak Pelin Akil’in doğum günüyle gündeme geldi. Akil 39’uncu yaşını kutlarken Anıl Altan’ın doğum günü tavrı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:16
Yeni yaşını kutlayan Pelin Akil’e eşi Anıl Altan’dan şaşırtan tepki! Boşanacakları konuşuluyordu

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2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bu evlilikten ikiz çocukları oldu. Kızlarına Alin ve Lina adlarını veren oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak ünlü çiftin mutluluğuna nazar değdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Pelin Akil ile Anıl Altan, son aylarda boşanacakları yönündeki iddialarla magazin manşetlerinde sık sık yer aldı. İkilinin ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gazeteci Mehmet Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çıkan haberlerin ardından Pelin Akil, Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncuya boşanma iddialarını hatırlatıldı. Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

BOŞANMA SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Oyuncu "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek yine kaçamak bir yanıt verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"BENİ ÖZLEDİĞİNDE BUNA SARIL TAMAM MI"

Tüm bunlar olup biterken ikilinin sosyal medya hamleleri de dikkat çekti. Anıl Altan, tek başına Moskova'ya gitti. Kızının ona verdiği oyuncağı da yanında götüren Altan, "Babacığım bunu yayına al beni özlediğinde buna sarıl tamam mı?" notuyla paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

EVLERİ AYIRDILAR

Öte yandan çiftin evleri ayırdığı da öne sürüldü. Posta'da yer alan habere göre; Akil evinden ayrılarak Beykoz'da başka bir eve taşındı. Akil'in yakın çevresindeki kişilere "İlk fırsatta boşanmak istiyorum" dediği iddialar arasında.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

İkili son olarak Pelin Akil'in doğum günüyle gündeme geldi. Pelin Akil, 17 Nisan'da 39 yaşına girdi. Yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutlayan Akil, doğum günü gecesinden kareleri de sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şu sıralar Moskova'da tatilinde olan ve Rusya'nın başkentinden bol bol paylaşım yapan Altan'ın eşinin doğum gününü kutlamaması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Altan'ın bu konuda sessiz kalması çiftin ayrılık iddialarını da güçlendirmiş oldu.

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