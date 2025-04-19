Yeni yaşını kutlayan Pelin Akil’e eşi Anıl Altan’dan şaşırtan tepki! Boşanacakları konuşuluyordu

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bu evlilikten ikiz çocukları oldu. Kızlarına Alin ve Lina adlarını veren oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi. Ancak ünlü çiftin mutluluğuna nazar değdi.
Kaynak: Sosyal medya
Pelin Akil ile Anıl Altan, son aylarda boşanacakları yönündeki iddialarla magazin manşetlerinde sık sık yer aldı. İkilinin ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı.
Kaynak: Sosyal medya
Gazeteci Mehmet Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"