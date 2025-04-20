Samar Dadgar’ın paylaşımına Özcan Deniz'den duygusal yanıt: "En güzel hikayemsiniz"

Özcan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olmuştu. Özcan Deniz'in özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye de kaldırılmıştı.

"ÇOK ÖFKELİLER"

Tam her şey bitti derken Deniz'in eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve göndermeli bir yorumda bulundu. Dadgar'ın paylaşımına Deniz "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz" yorumunu yazdı.