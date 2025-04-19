Annesi yoğun bakımda yatan Aslı Hünel’den yeni paylaşım: Hadi annem hadi!

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, geçen ay yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya üzerinden annesinin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan Aslı Hünel, sevenlerinden dua istedi.
Aslı Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, geçen ay yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya üzerinden annesinin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan Aslı Hünel, sevenlerinden dua istedi.
Hastanede annesini ziyaret ettiğini belirten Aslı Hünel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin" ifadelerini kullandı.
Aslı Hünel bir diğer paylaşımında ise "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda. Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz" dedi.
"HADİ ANNEM HADİ"
Annesinin tedavisi devam eden ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Aslı Hünel, annesiyle 3 yıl önce çektirdiği fotoğrafı yayınlayarak "Annem seni çok özledim... Sağlıkla yeniden gülümseyelim el ele böyle gezelim... 3 sene önce Bodrum'da böyleymişiz. Hadi annem hadi" ifadelerini kullandı.
SARUHAN HÜNEL'DEN PAYLAŞIM
Saruhan Hünel ise sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım, Allah'ım senden büyük lütfundan, kereminden ve güzel gizliliğinden ona şifa vermeni, ona sağlık sıhhat vermeni dilerim. Senden başka sığınılacak ve kaçılacak bir yer yoktur. Sen her şeye kadirsin. Arş-ı Aziz'in sahibi olan yüce Allah'tan kendisine şifa vermesini diliyorum. Mübarek cumanın yüzü suyu hürmetine şifa nasip eyle Rabbim."
Abisinin paylaşımını da yayınlayan Aslı Hünel "Canım annem seni çok özledik iyi olmanı bekliyoruz. Seni çok seviyoruz dayan" notunu düştü.