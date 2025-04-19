Annesi yoğun bakımda yatan Aslı Hünel’den yeni paylaşım: Hadi annem hadi!

Annesinin tedavisi devam eden ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi. Aslı Hünel , annesiyle 3 yıl önce çektirdiği fotoğrafı yayınlayarak "Annem seni çok özledim... Sağlıkla yeniden gülümseyelim el ele böyle gezelim... 3 sene önce Bodrum'da böyleymişiz. Hadi annem hadi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

SARUHAN HÜNEL'DEN PAYLAŞIM

Saruhan Hünel ise sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Allah'ım, Allah'ım senden büyük lütfundan, kereminden ve güzel gizliliğinden ona şifa vermeni, ona sağlık sıhhat vermeni dilerim. Senden başka sığınılacak ve kaçılacak bir yer yoktur. Sen her şeye kadirsin. Arş-ı Aziz'in sahibi olan yüce Allah'tan kendisine şifa vermesini diliyorum. Mübarek cumanın yüzü suyu hürmetine şifa nasip eyle Rabbim."