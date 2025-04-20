Pop müziğinin sevilen ismi Berkay Alaçatı’yı salladı!

Pop müziğin sevilen şarkıcılarından Berkay, geçtiğimiz gün Alaçatı'da sahne aldı. Kendi hit parçalarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılara da programında yer veren Berkay, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen binlerce müzikseveri coşturdu.

Ünlü şarkıcı, bir dakika bile oturmazken, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Enerjisi ve güçlü performansıyla festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü sanatçı, Alaçatı'da seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.