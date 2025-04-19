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Gönül Dağı'nın oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi! Olay sonrası ilk görüntü ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu

Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle kamera karşısına geçen Berk Atan'dan gece saatlerinde korkutan haber geldi. Berk Atan'ın bulunduğu ekip aracı kaza yaptı. Ünlü oyuncunun kaburga kemiğinin kırıldığı öğrenilirken kaza sonrası ilk görüntüsü de ortaya çıktı. İşte son sağlık durumu...

Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 01:40 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 14:04
Gönül Dağı’nın oyuncusu Berk Atan trafik kazası geçirdi! Olay sonrası ilk görüntü ortaya çıktı! İşte son sağlık durumu

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Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Berk Atan'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Berk Atan'ın bulunduğu ekip aracı kaza yaptı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Kaza, dün Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U.K., kullandığı 34 EFH 328 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.

Berk Atan trafik kazası geçirdi. (INSTAGRAM)Berk Atan trafik kazası geçirdi. (INSTAGRAM)

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

KAZA SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Berk Atan'ın kaza sonrası ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Dizinin yapım şirketi de kazada yaralanan oyuncu Berk Atan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Gönül Dağı dizimizin değerli oyuncusu Berk Atan'ın içinde bulunduğu araç talihsiz bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuz Berk Atan ve araçta bulunan kişilerin sağlık durumu gayet iyi olup tedavisi hastanede devam etmektedir. Kıymetli oyuncumuz Berk Atan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelmiş ve aslen Boşnak kökenlidir. Lise eğitimini Sıdıka Rodop Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Modellik kariyerine 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında "Gelecek Vaat Eden" seçilerek adım atmıştır. 2012 yılında ise aynı yarışmada birincilik elde etmiştir. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Her Şey Yolunda Merkez" dizisiyle başlamış, ardından "Güneşin Kızları", "Dayan Yüreğim", "Cennet'in Gözyaşları" gibi projelerde rol almıştır. En bilinen rolü ise TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı Taner Kaya karakteridir.

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