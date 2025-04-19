Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’lı yeni gönderme: Başaramadılar o yüzden çok öfkeliler!

Kaynak: Sosyal medya Dadgar, eşi Deniz ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve göndermeli bir yorumda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Dadgar'ın paylaşımına Deniz "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz." yorumunu yazdı.

Kaynak: Sosyal medya Eşi Dadgar da şarkıcının yorumuna "İyi ki sen" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: Sosyal medya İşte Özcan Deniz'in o yorumu...