Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’lı yeni gönderme: Başaramadılar o yüzden çok öfkeliler!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olmuştu. Özcan Deniz'in özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Abi-kardeş kavgası sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı.
Kaynak: Sosyal medya
Özcan Deniz, bu süreçte hastanelik de olmuştu. Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra anjiyo olan Deniz ailesi hakkında konuşmama kararı almıştı.
Kaynak: Sosyal medya
YENİ HAMLE
Özcan Deniz'den yeni hamle geldi. Deniz'in eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.