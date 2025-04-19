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Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’lı yeni gönderme: Başaramadılar o yüzden çok öfkeliler!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olmuştu. Annesi Kadriye Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu, takip eden günlerde anjiyo olmuştu. Tüm bunların ardından Özcan Deniz’den dikkat çeken bir hamle geldi. Eşi Samar Dadgar’ın romantik paylaşımına yorum yapan Deniz, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 13:34
Özcan Deniz’den eşi Samar Dadgar’lı yeni gönderme: Başaramadılar o yüzden çok öfkeliler!

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemlerde ailesi ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündem olmuştu. Özcan Deniz'in özellikle ağabeyi Ercan Deniz ile arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Abi-kardeş kavgası sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özcan Deniz, bu süreçte hastanelik de olmuştu. Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra anjiyo olan Deniz ailesi hakkında konuşmama kararı almıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YENİ HAMLE

Özcan Deniz'den yeni hamle geldi. Deniz'in eşi Samar Dadgar sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dadgar, eşi Deniz ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı da eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve göndermeli bir yorumda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dadgar'ın paylaşımına Deniz "Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz." yorumunu yazdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Eşi Dadgar da şarkıcının yorumuna "İyi ki sen" diyerek karşılık verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Özcan Deniz'in o yorumu...

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