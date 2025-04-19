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Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan’dan dikkat çeken itiraf: Benim gidecek bir ailem yok

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikilinin ilişkisi hüsranla sonuçlanmıştı. Erbil ile yollarını ayıran Gülseren Ceylan, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte “Benim gidecek bir ailem yok” diyen Ceylan’ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 14:31
Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan’dan dikkat çeken itiraf: Benim gidecek bir ailem yok

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3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Aynı evde yaşamaya başlayan çiftin nikah masasına oturması beklenirken ikilinin ilişkisi hüsranla sona ermişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şovmenle ilişkisi sona eren Gülseren Ceylan, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Ceylan, program sırasında yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Genç kadın, "Ben onun için ailemi karşıma aldım. O, morali bozukken ailesinin yanına gitti ama benim gidecek bir ailem yok. O an kendi kendime 'Senin kimsen yok' dedim ve çok kırıldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Erbil'in ayrılık sonrası kızlarıyla kahvaltıya gitmesini de örnek gösteren Ceylan, "Onun bir ailesi var ama ben tek başımayım" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Yıllardır evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı bekleyen Ceylan, bu konuda bir ilerleme kaydedemediği için Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ceylan, "Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik" demişti.

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