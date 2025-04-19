Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Gülseren Ceylan’dan dikkat çeken itiraf: Benim gidecek bir ailem yok

Kaynak: Sosyal medya
Erbil'in ayrılık sonrası kızlarıyla kahvaltıya gitmesini de örnek gösteren Ceylan, "Onun bir ailesi var ama ben tek başımayım" dedi.
Kaynak: Sosyal medya
NE OLMUŞTU?
Yıllardır evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı bekleyen Ceylan, bu konuda bir ilerleme kaydedemediği için Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.
Kaynak: Sosyal medya
Ceylan, "Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik" demişti.