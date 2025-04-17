David Beckham’dan eşi Victoria Beckham’a romantik doğum günü kutlaması!

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, 1999 yılında Victoria Beckham ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu oldu.
Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, 1999 yılında Victoria Beckham ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu oldu.
Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, son olarak David Beckham'ın paylaşımıyla gündem oldu.
David Beckham, sosyal medya hesabında 51. yaşına giren eşi Victoria Beckham'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Beckham'ın eşiyle romantik pozlarının yanı sıra Victoria Beckham'ın çocukluk karelerine de yer verdiği paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.
87.9 milyon takipçisi olan Beckham'ın aşk dolu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
David Beckham eşinin doğum günü paylaşımına ise şu notu düştü: "Hepimizin sahip olmak isteyebileceği en muhteşem eşe, anneye ve en iyi arkadaşa mutlu yıllar. En mükemmel günü yaşa çünkü bunu hak ediyorsun ve seni çok seviyoruz"