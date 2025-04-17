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David Beckham’dan eşi Victoria Beckham’a romantik doğum günü kutlaması!

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, sosyal medya hesabında 51. yaşına giren eşi Victoria Beckham’ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada nostalji rüzgarı estiren Beckham’ın romantik paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:51 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:52
David Beckham’dan eşi Victoria Beckham’a romantik doğum günü kutlaması!

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Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, 1999 yılında Victoria Beckham ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, son olarak David Beckham'ın paylaşımıyla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

David Beckham, sosyal medya hesabında 51. yaşına giren eşi Victoria Beckham'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Beckham'ın eşiyle romantik pozlarının yanı sıra Victoria Beckham'ın çocukluk karelerine de yer verdiği paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

87.9 milyon takipçisi olan Beckham'ın aşk dolu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

David Beckham eşinin doğum günü paylaşımına ise şu notu düştü: "Hepimizin sahip olmak isteyebileceği en muhteşem eşe, anneye ve en iyi arkadaşa mutlu yıllar. En mükemmel günü yaşa çünkü bunu hak ediyorsun ve seni çok seviyoruz"

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