David Beckham’dan eşi Victoria Beckham’a romantik doğum günü kutlaması!

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David Beckham eşinin doğum günü paylaşımına ise şu notu düştü: "Hepimizin sahip olmak isteyebileceği en muhteşem eşe, anneye ve en iyi arkadaşa mutlu yıllar. En mükemmel günü yaşa çünkü bunu hak ediyorsun ve seni çok seviyoruz"