Duru Kınay futbolcu sevgilisiyle aşka geldi! Emine Ün’den yorum gecikmedi!

Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay, geçen aylarda futbolcu Emirhan Çalışkan'la aşk yaşadığını duyurmuştu.
Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay, geçen aylarda futbolcu Emirhan Çalışkan'la aşk yaşadığını duyurmuştu.
Gönlünü İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan'a kaptıran Duru Kınay'dan sevgilisiyle yeni paylaşım geldi.
Kınay, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu.
Sevgilisiyle pozlarını yayınlayan Duru Kınay, "Seni sonsuza kadar ve her zaman seviyorum, bugün bana ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.
Paylaşıma Emine Ün'den de yorum gecikmedi. Ün, "İyi ki doğdun" yorumuyla kızının sevgilisinin yeni yaşını kutladı.
İşte Duru Kınay'ın sevgilisinin doğum gününe özel yayınladığı pozlar...
NE OLMUŞTU?
Duru Kınay, Emirhan Çalışkan'la aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Anne Emine Ün de kızının ilişkisine onay vermişti. Paylaşıma yorum yapan Emine Ün, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekleyerek çiftin ilişkisini desteklediğini göstermişti.