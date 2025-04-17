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Duru Kınay futbolcu sevgilisiyle aşka geldi! Emine Ün’den yorum gecikmedi!

Emine Ün’ün Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, geçen aylarda futbolcu Emirhan Çalışkan’la aşk yaşadığını duyurmuştu. Kınay, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu. Anne Emine Ün’den ise kızının paylaşımına yorum gecikmedi.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 16:26
Duru Kınay futbolcu sevgilisiyle aşka geldi! Emine Ün’den yorum gecikmedi!

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Emre Kınay ile Emine Ün'ün 2003 ile 2009 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Duru Kınay, geçen aylarda futbolcu Emirhan Çalışkan'la aşk yaşadığını duyurmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gönlünü İstanbul Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan'a kaptıran Duru Kınay'dan sevgilisiyle yeni paylaşım geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kınay, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sevgilisiyle pozlarını yayınlayan Duru Kınay, "Seni sonsuza kadar ve her zaman seviyorum, bugün bana ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Paylaşıma Emine Ün'den de yorum gecikmedi. Ün, "İyi ki doğdun" yorumuyla kızının sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Duru Kınay'ın sevgilisinin doğum gününe özel yayınladığı pozlar...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Duru Kınay, Emirhan Çalışkan'la aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Anne Emine Ün de kızının ilişkisine onay vermişti. Paylaşıma yorum yapan Emine Ün, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekleyerek çiftin ilişkisini desteklediğini göstermişti.

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