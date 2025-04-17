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Çantasında hep taşıyor! Yasemin Allen’ın günlük güzellik sırları ortaya çıktı

2017’de verdiği röportajda kişisel bakım alışkanlıklarını açıklayan Yasemin Allen, güzellik anlayışının temelinde doğallık ve düzenli bakım olduğunu belirtti. Haftalık peeling uygulamasını ihmal etmeyen oyuncu, her zaman yanında taşıdığı nemlendirici ve hafif makyaj ürünleriyle gün içinde cildini taze tutuyor.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 20:46 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 20:51
Çantasında hep taşıyor! Yasemin Allen’ın günlük güzellik sırları ortaya çıktı

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Oyunculuğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Yasemin Allen, 2017 yılında bir dergiye verdiği röportajda günlük bakım rutinine dair bilinmeyenlerini anlattı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

💧 CİLT BAKIMI RUTİNİNDE NELER VAR?

Sabah rutini vazgeçilmezi: Ilık suyla yüzünü yıkadıktan sonra gözenekleri kapatmak için tonik kullanıyor.

Ardından gelen adım, bal özlü nemlendirici. Hem gün boyu nem sağlıyor hem de yağlı his bırakmıyor.

Su bazlı ürünlere öncelik veriyor. Haftada 1-2 kez peeling yapmayı ihmal etmiyor.

ÇANTASINDAN ASLA EKSİK ETMEDİKLERİ

Maskara

Kaş kalemi

Aydınlatıcı (Vazgeçilmez favorisi!)

Yaz aylarında mutlaka çantasında taşıdığı güneş koruyucu

Parfüm

🧘‍♀️ STRES YÖNETİMİ VE KENDİNE ZAMAN AYIRMA

Yasemin Allen, stresle baş etmenin en etkili yolunun düzenli plan yapmak ve yalnız geçirilen sabah zamanları olduğuna inanıyor. Bunun dışında;

  • Deniz kenarında vakit geçirmek,

  • Spor,

  • Resim çizmek,

  • Müzik dinlemek ve

  • Arkadaşlarıyla sosyalleşmek en büyük rahatlama kaynakları arasında.

🥗 BESLENME VE SPOR ALIŞKANLIKLARI

Kilo sorunu yaşamasa da beslenmesine dikkat ediyor.

Haftada 3 gün spor salonuna gidiyor, dönemsel olarak pilates ve kardiyoya ağırlık veriyor.

🌿 SAÇ BAKIMI

Saçları için tercihi: Argan yağı içeren doğal bakım ürünleri

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