Çantasında hep taşıyor! Yasemin Allen’ın günlük güzellik sırları ortaya çıktı

Oyunculuğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Yasemin Allen, 2017 yılında bir dergiye verdiği röportajda günlük bakım rutinine dair bilinmeyenlerini anlattı.
Oyunculuğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Yasemin Allen, 2017 yılında bir dergiye verdiği röportajda günlük bakım rutinine dair bilinmeyenlerini anlattı.
Sabah rutini vazgeçilmezi: Ilık suyla yüzünü yıkadıktan sonra gözenekleri kapatmak için tonik kullanıyor.
Ardından gelen adım, bal özlü nemlendirici. Hem gün boyu nem sağlıyor hem de yağlı his bırakmıyor.
Su bazlı ürünlere öncelik veriyor. Haftada 1-2 kez peeling yapmayı ihmal etmiyor.
Maskara
Kaş kalemi
Aydınlatıcı (Vazgeçilmez favorisi!)
Yaz aylarında mutlaka çantasında taşıdığı güneş koruyucu
Parfüm
Yasemin Allen, stresle baş etmenin en etkili yolunun düzenli plan yapmak ve yalnız geçirilen sabah zamanları olduğuna inanıyor. Bunun dışında;
Deniz kenarında vakit geçirmek,
Spor,
Resim çizmek,
Müzik dinlemek ve
Arkadaşlarıyla sosyalleşmek en büyük rahatlama kaynakları arasında.
Kilo sorunu yaşamasa da beslenmesine dikkat ediyor.
Haftada 3 gün spor salonuna gidiyor, dönemsel olarak pilates ve kardiyoya ağırlık veriyor.
Saçları için tercihi: Argan yağı içeren doğal bakım ürünleri