Çantasında hep taşıyor! Yasemin Allen’ın günlük güzellik sırları ortaya çıktı

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Oyunculuğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Yasemin Allen, 2017 yılında bir dergiye verdiği röportajda günlük bakım rutinine dair bilinmeyenlerini anlattı.

Fotoğraflar: Instagram 💧 CİLT BAKIMI RUTİNİNDE NELER VAR? Sabah rutini vazgeçilmezi: Ilık suyla yüzünü yıkadıktan sonra gözenekleri kapatmak için tonik kullanıyor. Ardından gelen adım, bal özlü nemlendirici. Hem gün boyu nem sağlıyor hem de yağlı his bırakmıyor. Su bazlı ürünlere öncelik veriyor. Haftada 1-2 kez peeling yapmayı ihmal etmiyor.