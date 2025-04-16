Yüz felci geçiren Hera Aslan kimdir, kaç yaşında? Hera Aslan aslen nereli, boyu kaç, mesleği ne?

Hera Aslan hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak edilenler arasında yer alıyor. Ozan Doğulu ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Hera Aslan'ın kim olduğu ve biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında merak edilenler.
Hera Aslan hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak edilenler arasında yer alıyor. Ozan Doğulu ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Hera Aslan'ın kim olduğu ve biyografisi araştırılıyor. İşte hakkında merak edilenler.
Hera Aslan kimdir?
Hera Aslan, tam adıyla Kübra Hera Aslan, 1989 yılında İstanbul'da doğmuş bir şarkıcı, sunucu ve eski güzellik yarışması finalistidir. 2009 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmuştur. Televizyonculuk kariyerine farklı kanallarda spor spikerliği yaparak başlamış, ardından müzik dünyasına adım atmıştır.
Hera Aslan kaç yaşında?
1989 doğumlu olan Hera Aslan, şu an 36 yaşındadır.
Hera Aslan boyu kaç?
Hera Aslan'ın boyu 1.74 metredir.
Hera Aslan evli mi, sevgilisi var mı?
Hera Aslan evli değildir. Ancak yaklaşık 6 yıldır DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile bir ilişki yaşamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında sevgilisinden "kocam" diye bahsetmektedir.
Hera Aslan nereli?
Aslen Malatyalı olan Hera Aslan, babaannesi tarafından İran kökenlidir.
Hera Aslan mesleği ne?
Hera Aslan, şarkıcılık ve sunuculuk yapmaktadır. Televizyonculuk kariyerine spor spikerliği ile başlamış, ardından müzik dünyasına geçiş yapmıştır.
Hera Aslan hastalığı ne?
Şarkıcı Hera Aslan sosyal medya hesabı üzerinden kısmi yüz felci geçirdiğini açıkladı.