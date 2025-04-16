Yüz felci geçiren Hera Aslan kimdir, kaç yaşında? Hera Aslan aslen nereli, boyu kaç, mesleği ne?

(Sosyal medya)

Hera Aslan evli mi, sevgilisi var mı?

Hera Aslan evli değildir. Ancak yaklaşık 6 yıldır DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile bir ilişki yaşamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında sevgilisinden "kocam" diye bahsetmektedir.