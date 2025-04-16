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29'uncu haftadan yeni poz! Gizem Karaca'dan karnı burnunda paylaşım!

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren Gizem Karaca, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. Hamilelik sürecinde sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan ünlü isimden yeni poz geldi. Hamileliğinin 29’uncu haftasından paylaşımda bulunan Karaca, karnı burnunda kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:49
29’uncu haftadan yeni poz! Gizem Karaca’dan karnı burnunda paylaşım!

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2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen ve ardından İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bebeğinin cinsiyetini açıklamamakta kararlı olan ünlü oyuncu, doğumu İzmir'de gerçekleştireceğini belirterek şöyle konuşmuştu: "İsim konusunda kararsızım. Doğum İzmir'de olacak. Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak. Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda biraz hormon dalgalanmalarım oldu. Bir anda ağladım. Başka bir duygu geçişi yaşadım. Hepsi geçti, şimdi sorunsuz bir hamilelik yaşıyorum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesabında hamileliği ile ilgili sık sık paylaşımda bulunan Karaca'dan yeni poz geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Karaca, bu kez 29'uncu haftadan yeni kare yayınladı. Karnı iyice belirginleşen oyuncu, paylaşıma '29' notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Gizem Karaca'nın o paylaşımı...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Gizem Karaca 28. haftanın nasıl geçtiğini şu cümlelerle açıklamıştı:

"Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela... Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar... Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket. Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak. "Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem" dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv. Acaba bende çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Of daha neler yazarım yazmasına... Ama şu bir kesin bunu söylemeden edemeyeceğim. Yabancı bir laf vardır "it takes a village to raise a child" Bence aşırı doğru, kabilen ne kadar güçlüyse sen o kadar güçlüsün. Bu dönemde yanında olan senin tüm bu "AŞIRI NORMALLİKLERİNİ" yüzüne vurmadan güzel hamilelik geçirmeni sağlayan insanlar olmalı çevrende. Ben bu konuda çok şanslıyım. Şimdi köşeme çekilip hanım ağa gibi ayaklarımı uzatıp onu-bunu isteyeceğim, çünkü bunları yazarken alttan tekmelerle telefonumu oynatıyor. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi davranın"

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