29’uncu haftadan yeni poz! Gizem Karaca’dan karnı burnunda paylaşım!

Kaynak: Sosyal medya

Of daha neler yazarım yazmasına... Ama şu bir kesin bunu söylemeden edemeyeceğim. Yabancı bir laf vardır "it takes a village to raise a child" Bence aşırı doğru, kabilen ne kadar güçlüyse sen o kadar güçlüsün. Bu dönemde yanında olan senin tüm bu "AŞIRI NORMALLİKLERİNİ" yüzüne vurmadan güzel hamilelik geçirmeni sağlayan insanlar olmalı çevrende. Ben bu konuda çok şanslıyım. Şimdi köşeme çekilip hanım ağa gibi ayaklarımı uzatıp onu-bunu isteyeceğim, çünkü bunları yazarken alttan tekmelerle telefonumu oynatıyor. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi davranın"