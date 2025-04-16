29’uncu haftadan yeni poz! Gizem Karaca’dan karnı burnunda paylaşım!

"Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela... Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar... Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket. Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak. "Ama dünyanın en güzel şeyi Gizem" dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv. Acaba bende çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım? Bakalım göreceğiz.

Kaynak: Sosyal medya

Of daha neler yazarım yazmasına... Ama şu bir kesin bunu söylemeden edemeyeceğim. Yabancı bir laf vardır "it takes a village to raise a child" Bence aşırı doğru, kabilen ne kadar güçlüyse sen o kadar güçlüsün. Bu dönemde yanında olan senin tüm bu "AŞIRI NORMALLİKLERİNİ" yüzüne vurmadan güzel hamilelik geçirmeni sağlayan insanlar olmalı çevrende. Ben bu konuda çok şanslıyım. Şimdi köşeme çekilip hanım ağa gibi ayaklarımı uzatıp onu-bunu isteyeceğim, çünkü bunları yazarken alttan tekmelerle telefonumu oynatıyor. Öpüyorum herkesi. Kendinize iyi davranın"