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Ozan Doğulunun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan'dan endişelendiren haber!

Ozan Doğulu’nun sevgilisi şarkıcı Hera Aslan, sosyal medya hesabından kötü haberi sevenleriyle paylaştı. Yüz felci geçirdiğini belirten Hera, “Büyük bir tehlike ile yüzleştim. O güzel mesajlar vardı ki bana güç verdiniz.Dualarınızı hissediyorum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Ozan Doğulunun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan’dan endişelendiren haber!

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Aranjör ve DJ Ozan Doğulu'nun sevgilisi şarkıcı Hera Aslan, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı, yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. 2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan Aslan, yaklaşık iki ay önce kısmi yüz felci geçirdiğini söyledi.

Sevenlerini endişelendiren şarkıcı için binlerce yorum geldi. Yorumları görünce duygulanan Hera Aslan, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Ama iyiye gidiyorum. Dualarınızı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu ile kendisinden 19 yaş küçük olan sevgilisi Hera Aslan, sağlıkla ilgili zor günler yaşıyor.

Ozan Doğulunun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan felç geçirdi: Dualarınızı hissediyorum!Ozan Doğulunun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan felç geçirdi: Dualarınızı hissediyorum!
Ozan Doğulunun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan felç geçirdi: Dualarınızı hissediyorum!
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