Ozan Doğulunun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan felç geçirdi: Dualarınızı hissediyorum!

Kaynak: Sosyal medya Aslan, şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim"

Kaynak: Sosyal medya Aslan açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum"

Kaynak: Sosyal medya Hera Aslan'a takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Kaynak: Sosyal medya ÇOCUK AÇIKLAMASI Hera Aslan, geçen haftalarda çocuk açıklamasıyla gündem olmuştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aslan, Ece Yosmaoğlu ile yaptığı evlilikten üç kız çocuk sahibi olan Doğulu'nun tekrar baba olmayı düşünmediğini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuşmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Şarkıcı, "Yuvayı dişi kuş yapar. Ben dört tane erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o. Evde de benim sözüm geçer!" ifadelerini kullanmıştı.