Ozan Doğulunun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan felç geçirdi: Dualarınızı hissediyorum!

Aranjör ve DJ Ozan Doğulu, uzun bir süre önce kendisinden 19 yaş küçük şarkıcı Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aranjör ve DJ Ozan Doğulu, uzun bir süre önce kendisinden 19 yaş küçük şarkıcı Hera Aslan ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Aslan, 393 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. 2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan Aslan, yaklaşık iki ay önce kısmi yüz felci geçirdiğini söyledi.
Aslan, şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim"
Aslan açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum"
Hera Aslan'a takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.
ÇOCUK AÇIKLAMASI
Hera Aslan, geçen haftalarda çocuk açıklamasıyla gündem olmuştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Aslan, Ece Yosmaoğlu ile yaptığı evlilikten üç kız çocuk sahibi olan Doğulu'nun tekrar baba olmayı düşünmediğini belirttiği açıklamasıyla ilgili konuşmuştu.
Şarkıcı, "Yuvayı dişi kuş yapar. Ben dört tane erkek çocuk istiyorum. Ben ne dersem o. Evde de benim sözüm geçer!" ifadelerini kullanmıştı.