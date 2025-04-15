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Ege Kökenli anne oluyor! “Çok yakında: Bebek A.” İşte karnı burnunda son hali...

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli’den müjdeli haber geldi. 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile hamile olduğunu duyurdu. Karnı burnunda kamera karşısına geçen Kökenli’nin paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 14:02 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 14:25
Ege Kökenli anne oluyor! Çok yakında: Bebek A. İşte karnı burnunda son hali...

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Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Lior Ahituv ile Ege kökenli'den müjdeli haber geldi. Bebek bekledikleri yönündeki iddialarla gündemde olan ünlü çift, haberleri sosyal medya üzerinden doğruladı.

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Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı bir video ile sosyal medya hesabında anne olacağını resmen duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Eşi Lior Ahituv ile bebek bekleyen 32 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notu ekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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