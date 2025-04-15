Ege Kökenli anne oluyor! “Çok yakında: Bebek A.” İşte karnı burnunda son hali...

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.
Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi.
Lior Ahituv ile Ege kökenli'den müjdeli haber geldi. Bebek bekledikleri yönündeki iddialarla gündemde olan ünlü çift, haberleri sosyal medya üzerinden doğruladı.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı bir video ile sosyal medya hesabında anne olacağını resmen duyurdu.
Eşi Lior Ahituv ile bebek bekleyen 32 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notu ekledi.
Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.
İşte o paylaşım...