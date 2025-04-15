Komşusuyla mahkemelik olmuştu! Savcılıktan Duygu Ulaş’ı sevindiren karar!

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerini terk etmişti. Gözde Y., güvenlik kameralarından motosiklete çarpan şahısın Duygu Ulaş olduğunu tespit edince kendisine ulaşıp durumu anlatmak istedi. Ancak Ulaş oralı olmayınca iki komşu davalık oldu.