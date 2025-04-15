Komşusuyla mahkemelik olmuştu! Savcılıktan Duygu Ulaş’ı sevindiren karar!

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerini terk etmişti. Gözde Y., güvenlik kameralarından motosiklete çarpan şahısın Duygu Ulaş olduğunu tespit edince kendisine ulaşıp durumu anlatmak istedi. Ancak Ulaş oralı olmayınca iki komşu davalık oldu.
Kaynak: Sosyal medya
Sabah'ta yer alan habere göre; Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti.
Kaynak: Sosyal medya
Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar aldığını, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi.