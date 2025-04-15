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Komşusuyla mahkemelik olmuştu! Savcılıktan Duygu Ulaş’ı sevindiren karar!

Eski manken Duygu Ulaş, geçen ocak ayında komşusu Gözde Y. İle gündeme gelmişti. Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerini terk etmişti. Gözde Y. İse güvenlik kameralarından çarpan kişinin Ulaş olduğunu tespit edip kendisine ulaşmış ve uzaklaşmaya çalışmıştı. Ulaş’tan olumlu yanıt alamayan Gözde Y., mahkemenin yolunu tutmuştu. Savcılıktan beklenmedik bir karar çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:03
Komşusuyla mahkemelik olmuştu! Savcılıktan Duygu Ulaş’ı sevindiren karar!

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Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerini terk etmişti. Gözde Y., güvenlik kameralarından motosiklete çarpan şahısın Duygu Ulaş olduğunu tespit edince kendisine ulaşıp durumu anlatmak istedi. Ancak Ulaş oralı olmayınca iki komşu davalık oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sabah'ta yer alan habere göre; Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar aldığını, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gözde Y. dilekçesinde Ulaş'ın hasarı gidermek adına kesinlikle iyi niyet göstermediğini söylerken; ünlü manken Duygu Ulaş suçlamaları reddetti. Olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmanın ardından konuyu açıklığa kavuşturdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

TAKİPSİZLİK KARARI!

Duygu Ulaş'ın aracıyla hasar oluşturduğu kazada kasıt unsurunun olmadığı bu nedenle suç unsurunun oluşmadığı ifade edildi. Duygu Ulaş hakkında takipsizlik kararı verilirken soruşturma dosyası kapandı.

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