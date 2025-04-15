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11 yıl önce Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti! Doğuş’tan acı haber: Annemizi kaybettik!

Ünlü şarkıcı Doğuş, 11 yıl önce Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girmiş ve iki evladı olmuştu. Sosyal medya hesabında mutlu aile pozlarına sık sık yer veren şarkıcı, bu kez kötü bir haberle takipçilerinin karşısına çıktı. Kayınvalidesini kaybeden ünlü şarkıcı Doğuş, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:23
11 yıl önce Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti! Doğuş’tan acı haber: Annemizi kaybettik!

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Ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 senesinde Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Zaman zaman magazin manşetlerinde yer alan ikili, geçen senelerde ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Ancak çift iddiaları net bir dille yalanlayarak evliliklerine kaldıkları yerden devam etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özel hayatlarını gözlerden uzan yaşayan ünlü çift, çocuklarıyla verdikleri mutlu aile pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çift bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Kayınvalidesini kaybeden ünlü şarkıcı Doğuş, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Doğuş, "Gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik, acımız büyük. Öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Doğuş'un o paylaşımı...

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