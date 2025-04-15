11 yıl önce Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenmişti! Doğuş’tan acı haber: Annemizi kaybettik!

Ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 senesinde Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu.
Ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 senesinde Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu.
Zaman zaman magazin manşetlerinde yer alan ikili, geçen senelerde ihanet iddialarıyla gündeme geldi. Ancak çift iddiaları net bir dille yalanlayarak evliliklerine kaldıkları yerden devam etti.
Özel hayatlarını gözlerden uzan yaşayan ünlü çift, çocuklarıyla verdikleri mutlu aile pozlarını da sık sık sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Ünlü çift bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Kayınvalidesini kaybeden ünlü şarkıcı Doğuş, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Doğuş, "Gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik, acımız büyük. Öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Doğuş'un o paylaşımı...