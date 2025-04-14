Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Ediz Hun vasiyetini açıkladı! Kanser itirafı şoke etti: "21 hücreden 5'i kanserliydi"

Yeşilçam'ın altın dönemine damgasını vuran yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, yıllara meydan okuyan karizmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Yeşilçam'ın altın dönemine damgasını vuran yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, yıllara meydan okuyan karizmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
84 yaşındaki usta oyuncu, katıldığı bir konferansta hem duygulandıran bir vasiyette bulundu hem de sevenlerini endişelendiren bir sağlık itirafı yaptı.
EDİZ HUN KANSERE YAKALANDIĞINI İTİRAF ETTİ
Ediz Hun 8 ay önce bağırsaklarında kanserli hücreler tespit edildiğini, geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Ediz Hun "21 hücreden 5'i kanserliydi. Çok şükür hepsi gitti." dedi.
VASİYETİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Ediz Hun "Eşim Berna'ya söyledim; bana bir şey olursa kitaplarımı Alman ya da Avusturya Lisesi'ne verelim. İngilizce, Almanca, Norveççe kitaplarım var. Kartoteks hazırlayıp hangi kitaplar olduğunu sunacağız. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır." dedi.