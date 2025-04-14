Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Ediz Hun vasiyetini açıkladı! Kanser itirafı şoke etti: "21 hücreden 5'i kanserliydi"

Ediz Hun. (Takvim.com.tr arşiv)

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Ediz Hun "Eşim Berna'ya söyledim; bana bir şey olursa kitaplarımı Alman ya da Avusturya Lisesi'ne verelim. İngilizce, Almanca, Norveççe kitaplarım var. Kartoteks hazırlayıp hangi kitaplar olduğunu sunacağız. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır." dedi.