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Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Ediz Hun vasiyetini açıkladı! Kanser itirafı şoke etti: "21 hücreden 5'i kanserliydi"

Yeşilçam'ın yakışıklı jönleri denilince akıllara gelen Ediz Hun, yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerinde yerini aldı. Katıldığı bir konferansta vasiyetini açıklayan Ediz Hun'un kanser itirafı ise sevenlerini telaşlandırdı. İşte 84 yaşındaki Ediz Hun'un vasiyeti ve o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 19:30 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 19:36
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Ediz Hun vasiyetini açıkladı! Kanser itirafı şoke etti: 21 hücreden 5’i kanserliydi

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Yeşilçam'ın altın dönemine damgasını vuran yakışıklı jönlerinden Ediz Hun, yıllara meydan okuyan karizmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Ediz Hun ve Türkan Şoray. (Takvim.com.tr arşiv)Ediz Hun ve Türkan Şoray. (Takvim.com.tr arşiv)

84 yaşındaki usta oyuncu, katıldığı bir konferansta hem duygulandıran bir vasiyette bulundu hem de sevenlerini endişelendiren bir sağlık itirafı yaptı.

Ediz Hun. (Takvim.com.tr arşiv)Ediz Hun. (Takvim.com.tr arşiv)

EDİZ HUN KANSERE YAKALANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Ediz Hun 8 ay önce bağırsaklarında kanserli hücreler tespit edildiğini, geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Ediz Hun "21 hücreden 5'i kanserliydi. Çok şükür hepsi gitti." dedi.

Ediz Hun. (Takvim.com.tr arşiv)Ediz Hun. (Takvim.com.tr arşiv)

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Ediz Hun "Eşim Berna'ya söyledim; bana bir şey olursa kitaplarımı Alman ya da Avusturya Lisesi'ne verelim. İngilizce, Almanca, Norveççe kitaplarım var. Kartoteks hazırlayıp hangi kitaplar olduğunu sunacağız. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır." dedi.

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