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Çocuklarının hiçbir maddi kaygısı olmadığını vurgulayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Hepsi birbirini çok sever, sayar. Kiminin yazlığı, kiminin arabası, evi hepsi alınmış ve kendi üzerlerine yapılmıştır. Herkesin neyi varsa kendinindir. Bu nedenle mirasla ilgili en ufak bir gerginlik yaşanmaz"