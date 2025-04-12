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Ümit Besen “Hayattayken ayarlarım öldükten sonraya bırakmam” deyip çocuklarına en büyük mirasını açıkladı!

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi, Nikah Masası, Alışmak Sevmekten Zor ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Ümit Besen, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde gündem olan miras kavgası üzerine konuşan Besen, “Hayattayken ayarlarım öldükten sonraya bırakmam” ifadelerini kullanarak çocuklarının arasında bir anlaşmazlık yaşanmayacağını söyledi. İşte Ümit Besen’in sosyal medyada gündem olan miras açıklaması...

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 14:09
Ümit Besen Hayattayken ayarlarım öldükten sonraya bırakmam deyip çocuklarına en büyük mirasını açıkladı!

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Arabesk müziğin usta ismi Ümit Besen, miras paylaşımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ümit Besen çocuklarına en büyük mirasını açıkladı!

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gazete Magazin'e konuşan Ümit Besen, vasiyet konusundaki net tavrını samimi bir dille ortaya koydu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Besen, miras ve vasiyet konusunda net bir duruş sergileyerek, "Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çocuklarının hiçbir maddi kaygısı olmadığını vurgulayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Hepsi birbirini çok sever, sayar. Kiminin yazlığı, kiminin arabası, evi hepsi alınmış ve kendi üzerlerine yapılmıştır. Herkesin neyi varsa kendinindir. Bu nedenle mirasla ilgili en ufak bir gerginlik yaşanmaz"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çocuklarının en büyük mirasının babalarının bıraktığı iz, sevgi ve müzik olduğunu söyleyen Besen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların en büyük mirası babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları babalarının karakteri ve onun duygularıyla, onu yaşatacak şekilde yürümeleridir"

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