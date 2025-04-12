Arabesk müziğin usta ismi Ümit Besen, miras paylaşımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Arabesk müziğin usta ismi Ümit Besen, miras paylaşımı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gazete Magazin'e konuşan Ümit Besen, vasiyet konusundaki net tavrını samimi bir dille ortaya koydu.
Besen, miras ve vasiyet konusunda net bir duruş sergileyerek, "Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi" dedi.
Çocuklarının hiçbir maddi kaygısı olmadığını vurgulayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Hepsi birbirini çok sever, sayar. Kiminin yazlığı, kiminin arabası, evi hepsi alınmış ve kendi üzerlerine yapılmıştır. Herkesin neyi varsa kendinindir. Bu nedenle mirasla ilgili en ufak bir gerginlik yaşanmaz"
Çocuklarının en büyük mirasının babalarının bıraktığı iz, sevgi ve müzik olduğunu söyleyen Besen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların en büyük mirası babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları babalarının karakteri ve onun duygularıyla, onu yaşatacak şekilde yürümeleridir"