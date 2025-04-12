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Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildiği anlar ortaya çıktı!

Sosyal medyada Danla Biliç adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi. Yaşadığı şiddeti ve sonrasında yaşananları takipçileri ile paylaşan Bilic’in darbedildiği anlar ise ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 11:11 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 11:59
Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildiği anlar ortaya çıktı!

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Sosyal medyada Danla Biliç adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi.

Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kamerada

Danla Bilic | Kaynak: Sosyal medya Danla Bilic | Kaynak: Sosyal medya

Eski erkek arkadaşı tarafından uzun süredir sistematik şekilde taciz ve saldırıya uğradığını belirten Danla Biliç, sosyal medya hesabından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

KADES'ten çağırdığı polis ekipleri ile saldırıdan kurtarıldığını açıklayan fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım.

Çetin, yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir. Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, Çetin yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü'nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir.

Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"YUMRUKLANIP DARP EDİLDİM"

Bilic, "Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Danla Bilic daha sonra sosyal medya hesabından darp fotoğrafını paylaştı. Aramalara dönemediğini belirten Danla Bilic, "Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu" dedi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

ESKİ SEVGİLİSİ ÇAKAL'DAN DESTEK

Danla Bilic'in paylaşımlarının ardında eski sevgilisi Emirhan Çakal şu sözlerle destek verdi: "Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir"

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