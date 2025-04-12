Sessiz sedasız evlenen Berdan Mardini’den ilk paylaşım! İşte biricik eşiyle mutluluk pozları...

Kaynak: Sosyal medya İLK PAYLAŞIM Çiçeği burnunda damat Mardini'den ilk paylaşım da geldi. Dilara Talay ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan Mardini'nin paylaşımları, sosyal medyayı salladı. Öte yandan Talay'ın gelinlik yerine tercih ettiği beyaz takım dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya İşte o pozlar...

Kaynak: Sosyal medya NE OLMUŞTU? Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"

Kaynak: Sosyal medya Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şöyle konuşmuştu: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim.

Kaynak: Sosyal medya Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu"