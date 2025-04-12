Sessiz sedasız evlenen Berdan Mardini’den ilk paylaşım! İşte biricik eşiyle mutluluk pozları...

Ünlü şarkıcı, önceki gün 2 yıldır aşk yaşadığı Dilara Talay ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çift, Başakşehir Nikah Dairesi'nde evlendi.
Ünlü şarkıcı, önceki gün 2 yıldır aşk yaşadığı Dilara Talay ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çift, Başakşehir Nikah Dairesi'nde evlendi.
Sade bir törenler dünyaevine giren Mardini, "Böyle bir nikah tercih ettik. Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik. Başakşehir'de uzak sayılır" diyerek, espri yaptı.
Balayı sorularına da cevap veren Mardini, "Eşimi dünyanın en güzel yeri olan Mardin'e götüreceğim" ifadelerini kullandı.
İLK PAYLAŞIM
Çiçeği burnunda damat Mardini'den ilk paylaşım da geldi. Dilara Talay ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınlayan Mardini'nin paylaşımları, sosyal medyayı salladı. Öte yandan Talay'ın gelinlik yerine tercih ettiği beyaz takım dikkat çekti.
İşte o pozlar...
NE OLMUŞTU?
Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz"
Berdan Mardini, evlilik hakkında ise şöyle konuşmuştu: "Kendisi benim eşim zaten. Dilara'yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim.
Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu"