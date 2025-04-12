Berk Çetin ile Danla Bilic olayı nedir? Berk Çetin kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in uzaklaştırma kararına rağmen taciz ve şiddete devam ettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilic, yaşadıklarının ciddiyetine dikkat çekti. Peki Berk Çetin ile Danla Bilic olayı nedir? Berk Çetin kimdir? İşte konuya dair son durum!

(Kaynak: Sosyal Medya) BERK ÇETİN İLE DANLI BİLİC OLAYI NEDİR? Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir şiddet ve tacize maruz kaldığını açıkladı. Bilic, sistematik şekilde takip edildiğini, fiziksel saldırıya uğradığını ve çeşitli tehditler aldığını belirtti. Son olayın, 11 Nisan 2025 tarihinde üyesi olduğu bir spor kulübünde gerçekleştiğini ifade eden Bilic, güvenlik kameralarına da yansıyan darp sonrası hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve hukuki süreci başlattı.