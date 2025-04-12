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Berk Çetin ile Danla Bilic olayı nedir? Berk Çetin kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Fenomen Danla Bilic, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Bilic, bir süredir eski sevgilisi Berk Çetin tarafından maruz kaldığını iddia ettiği şiddet, taciz ve tehditlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşadığı travmatik olayları takipçileriyle paylaşan Bilic, bu süreçle ilgili yasal yollara başvurduğunu da duyurdu. Peki Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 21:25 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 07:50
Berk Çetin ile Danla Bilic olayı nedir? Berk Çetin kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in uzaklaştırma kararına rağmen taciz ve şiddete devam ettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilic, yaşadıklarının ciddiyetine dikkat çekti. Peki Berk Çetin ile Danla Bilic olayı nedir? Berk Çetin kimdir? İşte konuya dair son durum!

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

BERK ÇETİN İLE DANLI BİLİC OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından uzun süredir şiddet ve tacize maruz kaldığını açıkladı. Bilic, sistematik şekilde takip edildiğini, fiziksel saldırıya uğradığını ve çeşitli tehditler aldığını belirtti.

Son olayın, 11 Nisan 2025 tarihinde üyesi olduğu bir spor kulübünde gerçekleştiğini ifade eden Bilic, güvenlik kameralarına da yansıyan darp sonrası hastaneye başvurarak darp raporu aldı ve hukuki süreci başlattı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Bilic geçmişte de Berk Çetin'in evine baskın düzenlediğini, sürekli telefonla rahatsız ettiğini ve şiddet içerikli davranışlarda bulunduğunu söyledi. Daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getiren Bilic, son yaşanan darp olayının ardından süreci savcılığa taşıyarak daha ağır yaptırımlar talep etti.

Danla Bilic'in sosyal medya paylaşımı⤵

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

BERK ÇETİN KİMDİR?

Danla Bilic ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen eski jokey Berk Çetin, Bilic'e yönelik taciz ve şiddet iddialarıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

DANLA BİLİC KİMDİR?

Neslihan Damla Aktepe, bilinen adıyla Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Sosyal medyada paylaştığı makyaj videoları ve vlog içerikleriyle tanınıyor.

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