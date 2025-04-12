Dilan Çiçek Deniz’ın yeni ortamı! Altın gününden sonra kahvehaneden paylaştı

'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuldu.
Ünlü oyuncu, geçen günlerde anneannesinin evinde geçirdiği keyifli anları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Anneannesi ve onun arkadaşlarıyla fotoğraf çeken Deniz, paylaşımına "Anneanne evi" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti.
YENİ PAYLAŞIM
Dilan Çiçek Deniz'den yeni paylaşım geldi. Deniz, Mardin gezisi sırasında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
O fotoğraflar arasında Dilan Çiçek Deniz'in kahvehanede çekildiği poz da yer aldı. Ünlü oyuncunun kahvehane pozu, takipçilerinden yüzlerce yorum aldı.
İşte Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane pozu...