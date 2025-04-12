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Dilan Çiçek Deniz’ın yeni ortamı! Altın gününden sonra kahvehaneden paylaştı

'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen günlerde anneannesinin altın gününe katılan ve o anlara dair paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, bu kez kahvehane pozunu yayınladı. Mardin’e giden Deniz’in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 09:39
Dilan Çiçek Deniz’ın yeni ortamı! Altın gününden sonra kahvehaneden paylaştı

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'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur', 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, geçen günlerde anneannesinin evinde geçirdiği keyifli anları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Anneannesi ve onun arkadaşlarıyla fotoğraf çeken Deniz, paylaşımına "Anneanne evi" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olarak çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YENİ PAYLAŞIM

Dilan Çiçek Deniz'den yeni paylaşım geldi. Deniz, Mardin gezisi sırasında çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

O fotoğraflar arasında Dilan Çiçek Deniz'in kahvehanede çekildiği poz da yer aldı. Ünlü oyuncunun kahvehane pozu, takipçilerinden yüzlerce yorum aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Dilan Çiçek Deniz'in kahvehane pozu...

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