Eser Yenenler’den eşi Berfu Yenenler’e şoke eden 30 yaş hediyesi!

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Dün 30 yaşına giren Yenenler, doğum günü pastasının da yer aldığı paylaşımına şu notu ekledi: "Dün biraz doğdum ve 30 oldum. Hediyemi görünce de şoke oldum. 30 olunca neler oluyordu, bir şeyler olması lazım değil mi? Bir güncellemeler bir toparlanmalar bir kafaya denk etmeler... Bakalım hayırlısı hep birlikte görürüz mutlaka. Huzurla, sağlıkla yaşayalım da biz önce bir güncellemeleri düşünürüz sonra"