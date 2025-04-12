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Eser Yenenler’den eşi Berfu Yenenler’e şoke eden 30 yaş hediyesi!

Eser Yenenler ile 2029 senesinde evlenen iki çocuk annesi Berfu Yenenler, geçen gün 30’uncu yaş gününü kutladı. Berfu Yenenler’e eşi Eser Yenenler’den sürpriz bir doğum günü hediyesi geldi. Berfu Yenenler ise eşinin hediyesini takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 15:55
Eser Yenenler’den eşi Berfu Yenenler’e şoke eden 30 yaş hediyesi!

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Miss Turkey 2015'in dördüncü güzeli seçilen Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile evlendi. İlk evlatları Kuzey'i evlendikleri sene kucaklarına alan çift, 2021 yılında ise oğulları Mete'ye kavuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile pozlarına yer veren ikiliden Berfu Yenenler, bu kez doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Dün 30 yaşına giren Yenenler, doğum günü pastasının da yer aldığı paylaşımına şu notu ekledi: "Dün biraz doğdum ve 30 oldum. Hediyemi görünce de şoke oldum. 30 olunca neler oluyordu, bir şeyler olması lazım değil mi? Bir güncellemeler bir toparlanmalar bir kafaya denk etmeler... Bakalım hayırlısı hep birlikte görürüz mutlaka. Huzurla, sağlıkla yaşayalım da biz önce bir güncellemeleri düşünürüz sonra"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Berfu Yenenler, paylaşımında eşi Eser Yenenler'in hediyesine de yer verdi. Eser Yenenler'im doğum günü hediyesi olarak koluna pusula yaptırdığı görüldü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Eser Yenenler'in doğum günü hediyesi...

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