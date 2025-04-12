Survivor şampiyonu Nefise Karatay’ın gizemli sevgilisi yaptığı yorumla ortaya çıktı!

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü isim, geçen haftalarda bir takipçisinin "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş" yanıtını vererek gündem olmuştu.
Nefise Karatay, şimdi ise İtalya tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Roma'nın tadını çıkaran Nefise'nin bir paylaşımdaki detay sevgilisini ele verdi. Dünyaca ünlü Kolezyum'un önünde poz veren Nefise, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Nefise'ye yapılan yorumlar arasındaki kalp emojisi dikkat çekti. 'Aşk' notuyla kırmızı kalplerin yer aldığı yoruma, Nefise'nin de 'Minnoks' yazarak kalp emojisi ile cevap verdiği görüldü.
Bu yorumlaşmanın ardından Nefise Karatay ve Veysel Damir'in aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.