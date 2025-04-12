Survivor şampiyonu Nefise Karatay’ın gizemli sevgilisi yaptığı yorumla ortaya çıktı!

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Ünlü isim, geçen haftalarda bir takipçisinin "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş" yanıtını vererek gündem olmuştu.