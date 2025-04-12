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Survivor şampiyonu Nefise Karatay’ın gizemli sevgilisi yaptığı yorumla ortaya çıktı!

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, tatil için gittiği İtalya’dan sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Nefise'nin yayınladığı fotoğrafta gizemli sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı. Survivor Nefise gönlünü bakın kime kaptırdı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:32 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:32
Survivor şampiyonu Nefise Karatay’ın gizemli sevgilisi yaptığı yorumla ortaya çıktı!

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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, geçen haftalarda bir takipçisinin "Ablacım ilişkin var mı?" sorusuna "Ben ilişki yapmıyorum. İlişkinin beni etkileyeceğini düşünüyorum. Hem yarışmada olsun hem günlük yaşamda olsun. Zaten stresli bir insanım. Daha fazla strese de gerek yok. Kalbimiz boş" yanıtını vererek gündem olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Nefise Karatay, şimdi ise İtalya tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Roma'nın tadını çıkaran Nefise'nin bir paylaşımdaki detay sevgilisini ele verdi. Dünyaca ünlü Kolezyum'un önünde poz veren Nefise, o anları Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Nefise'ye yapılan yorumlar arasındaki kalp emojisi dikkat çekti. 'Aşk' notuyla kırmızı kalplerin yer aldığı yoruma, Nefise'nin de 'Minnoks' yazarak kalp emojisi ile cevap verdiği görüldü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu yorumlaşmanın ardından Nefise Karatay ve Veysel Damir'in aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

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