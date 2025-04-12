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6 yıllık eski eşler bir arada! Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’dan oğulları Ali Sadi’yle kahvaltı masasında poz: Kariyer buluşması

2005 yılında nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un bu evlilikten Ali Sadi adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. 2011’de boşanan eski eşler, oğulları Ali Sadi için bir araya geldi. Eski eşi ve oğluyla birlikte kahvaltı yapan Erbil, o anlara ait kareyi Instagram hesabında yayınladı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 14:26 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 14:32
6 yıllık eski eşler bir arada! Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’dan oğulları Ali Sadi’yle kahvaltı masasında poz: Kariyer buluşması

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Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girdi. Ali Sadi adında bir oğulları olan ünlü çift, 2011'de boşandı. Oğulları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Tuğba Coşkun, geçen şubat ayında anne acısıyla sarsıldı. Mehmet Ali Erbil de bu zorlu süreçte eski eşini yalnız bırakmadı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Ali Erbil, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ESKİ EŞLER TEKRAR BİR ARADA

6 yıl evli kalan Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun bir kez daha bir araya geldi. Oğulları Ali Sadi ile birlikte kahjvaltı yapan ikiliden Erbil, o anlara ait bir kareyi Instagram hesabında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Erbil, eski eşi ve oğluyla verdiği poza "Kariyer buluşması" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Mehmet Ali Erbil'in o paylaşımı...

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