6 yıllık eski eşler bir arada! Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’dan oğulları Ali Sadi’yle kahvaltı masasında poz: Kariyer buluşması

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Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile dünyaevine girdi. Ali Sadi adında bir oğulları olan ünlü çift, 2011'de boşandı. Oğulları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Tuğba Coşkun, geçen şubat ayında anne acısıyla sarsıldı. Mehmet Ali Erbil de bu zorlu süreçte eski eşini yalnız bırakmadı.

Kaynak: Sosyal medya Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Mehmet Ali Erbil, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.