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Ilgaz Kaya kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Ilgaz Kaya hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Ilgaz Kaya, TRT’nin dijital platformu TABİİ’de yayınlanacak Muhabir dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide "Duygu Bilgin" karakterini oynayan Kaya, daha önce rol aldığı İstanbullu Gelin ve Kardeşlerim dizileriyle tanınmıştı. Peki Ilgaz Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kaya’nın biyografisi!

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 18:07
Ilgaz Kaya kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Ilgaz Kaya hangi dizilerde oynadı?

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Ilgaz Kaya Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduktan sonra konservatuvar eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. Ilgaz Kaya, tiyatroya küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı ve ailesinin desteğiyle ortaokulda İstanbul Gösteri Sanatları Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Peki Ilgaz Kaya kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Ilgaz Kaya hangi dizilerde oynadı? İşte konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

ILGAZ KAYA KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ilgaz Kaya, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Vefa Lisesi'nde başlayan Kaya, ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuk serüvenine küçük yaşlarda adım atan Kaya, ailesinin yönlendirmesiyle ortaokul yıllarında İstanbul Gösteri Sanatları Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

İleri düzeyde İngilizce bilen Ilgaz Kaya, sahne çalışmalarının yanı sıra 2012 yılından itibaren televizyon projelerinde de yer almaya başladı. 2018 yılında "İstanbullu Gelin" dizisinde genç Esma karakteriyle dikkat çeken Kaya Hekimoğlu, Bir Annenin Günahı, Kardeşlerim, Ruhun Duymaz ve Kara gibi yapımlarda rol aldı. Başarılı oyuncu, kariyerine yeni projelerle devam ediyor.