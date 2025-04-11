Mekin Sezer kimdir? Mekin Sezer kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Muhabir dizisinin başrol oyuncularından biri Mekin Sezer oldu. Gelişmelerin ardından dizide muhabir Uğur rolüne Mekin Sezer'in biyografisi merak ediliyor. İşte hakkındaki detaylar...

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Tiyatro oyunculuğu yanı sıra sinema filmleri ve dizi filmlerde oynamakta, ayrıca müzikle ilgilenmektedir. Davul, bağlama, gitar ve piyano çalabilmektedir. Mekin Sezer, Hayatla Barış, Hava Muhalefeti, Aykut Enişte 2 ve Eltilerin Savaşı gibi filmlerde yer almıştır.