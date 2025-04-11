Fulden Uras’tan yürek yakan paylaşım: Tam 8 yıldır bugünü onsuz geçiriyorum

Uzun yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı birçok kez bıçak altına yatan Fulden Uras, geçen ocak ayında babasının acı haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, babasının vefatından 21 gün sonra ise amcasını toprağa verdi.
Uzun yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı birçok kez bıçak altına yatan Fulden Uras, geçen ocak ayında babasının acı haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, babasının vefatından 21 gün sonra ise amcasını toprağa verdi.
Peş peşe kayıplar yaşayan Uras, sosyal medya hesabından 8 yıl önce kaybettiği annesini andı.
Doğum gününde annesini anan ünlü şarkıcı, kaleme aldığı satırlarla yürek yaktı.
"TAM 8 YILDIR BUGÜNÜ SENSİZ GEÇİYORUM"
Annesinin bir fotoğrafını paylaşan Uras, şu ifadeleri kullandı: "Bugün annemin doğum günü. Tam 8 yıldır bugünü onsuz geçiriyorum. Zaman geçiyor, hayat devam ediyor gibi görünüyor belki. Ama bazı günlerde zaman sanki olduğu yerde duruyor.
Doğduğun günü kutlamak yerine, yokluğuna sarılıyorum her yıl. Bir sesin, bir gülüşün, bir dokunuşun hatırası büyüyor içimde. Sana 'iyi ki doğdun' diyemediğim her yıl içimden daha çok söylüyorum: İyi ki doğdun anne. İyi ki varsın içimde, anılarımda, dualarımda. Seni çok özlüyorum. Her zaman, her yaşımda, her doğum gününde. Sonsuz sevgiyle. "