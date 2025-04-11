Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan mutluluk pozu! Muhammet Aydın ile boşanacakları konuşuluyordu

Kaynak: Sosyal medya

Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.