Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan mutluluk pozu! Muhammet Aydın ile boşanacakları konuşuluyordu

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, geçen sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile evlendi.
Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, geçen sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile evlendi.
Ünlü çift, 18 Haziran 2024'te ise Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına aldı. Sosyal medya hesaplarında sık sık mutluluk pozları paylaşan ikili, geçen aylarda boşanacaları yönündeki haberlerle gündem oldu.
Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan çiftten Tuğçe Tayfur, Aydın ile olan karelerini de sildi. Tayfur, imalı bir gönderi yayınlayarak Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı.
Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.
İkili, sosyal medyada yaptıkları son paylaşımla aralarındaki sorunları çözdüklerini gözler önüne serdi.
Tuğçe Tayfur, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Tayfur, boşanacağı iddia edilen eşiyle mutluluk pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.