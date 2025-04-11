PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan mutluluk pozu! Muhammet Aydın ile boşanacakları konuşuluyordu

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçen sene nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çift, geçen aylarda boşanacakları yönündeki haberlerle gündem oldu. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla iddiaları güçlendiren çiftten bu kez mutluluk pozu geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:03
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan mutluluk pozu! Muhammet Aydın ile boşanacakları konuşuluyordu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, geçen sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile evlendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çift, 18 Haziran 2024'te ise Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına aldı. Sosyal medya hesaplarında sık sık mutluluk pozları paylaşan ikili, geçen aylarda boşanacaları yönündeki haberlerle gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan çiftten Tuğçe Tayfur, Aydın ile olan karelerini de sildi. Tayfur, imalı bir gönderi yayınlayarak Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısıyla "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Muhammed Aydın ise sosyal medya hesabında "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah'tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İkili, sosyal medyada yaptıkları son paylaşımla aralarındaki sorunları çözdüklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tuğçe Tayfur, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Tayfur, boşanacağı iddia edilen eşiyle mutluluk pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
Denetim yapılmadı deliller gizlendi! Sözde şeffaf ABB Başkanı Mansur Yavaş denetimden kaçtı: Ne belge verdiler ne denetim yaptırdılar
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar
Uzmanı doğru eş seçmenin 10 formülünü TAKVİM’e anlattı!
CHP’den İBB ve İSKİ personeline Ekrem İmamoğlu baskısı! Zorla imza attırıp fişleme yapıyorlar
Tarımda yeni dönem: Hedef 2053 yılında net sıfır emisyon
Gazze’deki katliamın sesi kısılıyor! Meta’nın dijital sansür skandalına AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas’tan sert tepki: Soykırım failleriyle yargılanacaklar
İçlerinde İmamoğlu İnşaat da var! CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Başkan Erdoğan’ın CHP’li Özel’e açtığı 500 bin TL’lik tazminat davasının detayları ortaya çıktı!
Cimbom Karadeniz’de coştu! Samsunspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Ekrem İmamoğlu bu kez tehditten hakim karşısına çıktı! İşte mahkemeden görüntüsü
Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit edip katili öven 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK’nın feshi için işaret edilen tarih
Emekli zammı için ilk ipucu geldi! Kök aylıklar ne kadar artacak? TAKVİM maaşları hesapladı
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ı tanı tanıyabilirsen! İşte son hali!
Özgür Özel’den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş’a İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?
Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi