“Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin” denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, geçen sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Bacağının pıhtı attığını ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yazar, sevenlerini endişelendirmişti.
Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, geçen sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Bacağının pıhtı attığını ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yazar, sevenlerini endişelendirmişti.
Ünlü isim, o dönem yaptığı açıklamada "Evimdeyim, çok iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Merak etmeyin. Arkadaşıma hastalığımı anlattım, o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar '6'ncı ay kontrole gel' dedi. Bir ay sonra kahve içmeye giderim" demişti.
Yazar hakkında önceki gün hayranlarını korkutan bir iddia ortaya atıldı. Sağlık durumunun iyi olmadığı söylenen Yazar için "Dualarınızı esirgemeyin" denildi.
DUA İSTEDİ
Onur Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.
"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"
Gönül Yazar bu iddialar karşısında sessizliğini bozdu ve "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" açıklamasını yaptı.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Gönül Yazar, geçen şubat ayında uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenmişti. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yazar, işleri bıraktığını belirterek "13 yaşında başladım bu işe... Şimdi güzelliğini çıkarıyorum" demişti.
Yazar, sağlığıyla ilgili "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımda pıhtı attı geçti" ifadelerini kullanmıştı.
Ortalarda görünmediğini söyleyen sanatçı, "Dışarı ya çok çıkmıyorum. Evim Boğaz'ı görüyor. Çok çıkmıyorum. Kızım da Amerika'daydı temelli döndü" açıklamasını yapmıştı.
Sanatçı, "Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekmişti. Yazar, "Ne kitabım ne filmim çıksın. İstemiyorum. Bir tek Müslüm Gürses'in filmini beğenmiştim. Bergen'in filmini izlemedim" şeklinde konuşmuştu.
İşte Nişantaşı'nda görüntülenen Gönül Yazar'ın son hali...