“Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin” denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

DUA İSTEDİ Onur Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞIM GAYET İYİ" Gönül Yazar bu iddialar karşısında sessizliğini bozdu ve "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" açıklamasını yaptı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ Öte yandan Gönül Yazar, geçen şubat ayında uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenmişti. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yazar, işleri bıraktığını belirterek "13 yaşında başladım bu işe... Şimdi güzelliğini çıkarıyorum" demişti.

Yazar, sağlığıyla ilgili "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımda pıhtı attı geçti" ifadelerini kullanmıştı.