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“Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin” denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sıkıntılarından dolayı sevenlerini endişelendiren Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar hakkında önceki gün hayranlarını korkutan bir iddia ortaya atıldı. Sağlık durumunun iyi olmadığı söylenen Yazar için "Dualarınızı esirgemeyin" denildi. Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Öte yandan son hali de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:16
Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

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Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, geçen sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Bacağının pıhtı attığını ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Yazar, sevenlerini endişelendirmişti.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

Ünlü isim, o dönem yaptığı açıklamada "Evimdeyim, çok iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Merak etmeyin. Arkadaşıma hastalığımı anlattım, o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar '6'ncı ay kontrole gel' dedi. Bir ay sonra kahve içmeye giderim" demişti.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

Yazar hakkında önceki gün hayranlarını korkutan bir iddia ortaya atıldı. Sağlık durumunun iyi olmadığı söylenen Yazar için "Dualarınızı esirgemeyin" denildi.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

DUA İSTEDİ

Onur Akay, "Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

"SAĞLIĞIM GAYET İYİ"

Gönül Yazar bu iddialar karşısında sessizliğini bozdu ve "Bunu ortaya atanlar utanmıyorlar. Sağlığım gayet iyi" açıklamasını yaptı.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gönül Yazar, geçen şubat ayında uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülenmişti. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Yazar, işleri bıraktığını belirterek "13 yaşında başladım bu işe... Şimdi güzelliğini çıkarıyorum" demişti.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

Yazar, sağlığıyla ilgili "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımda pıhtı attı geçti" ifadelerini kullanmıştı.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

Ortalarda görünmediğini söyleyen sanatçı, "Dışarı ya çok çıkmıyorum. Evim Boğaz'ı görüyor. Çok çıkmıyorum. Kızım da Amerika'daydı temelli döndü" açıklamasını yapmıştı.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

Sanatçı, "Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekmişti. Yazar, "Ne kitabım ne filmim çıksın. İstemiyorum. Bir tek Müslüm Gürses'in filmini beğenmiştim. Bergen'in filmini izlemedim" şeklinde konuşmuştu.

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

İşte Nişantaşı'nda görüntülenen Gönül Yazar'ın son hali...

Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin denmişti! Gönül Yazar’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son hali dikkat çekti

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