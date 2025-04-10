Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı: Barbie’den daha Barbie!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, bir süre önce 10 kilo verdiği yönündeki haberlerle gündeme geldi. Formda fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Aktaş, "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" dedi.
YENİ İMAJ
Ünlü oyuncu şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Saç renginde değişikliğe giden ünlü isim, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu ve binlerce yorum aldı.
BARBIE BENZETMESİ
Son haliyle takipçilerinden tam not alan Nilsu Berfin Aktaş'a Barbie benzetmesi de yapıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Barbie'den daha Barbie" derken bir başkası "Bir kadına sarı saç bu kadar mı yakışır! Tanıyamadım" yorumunda bulundu.
İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın son hali...