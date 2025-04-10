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Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı: Barbie’den daha Barbie!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Bir süre önce 10 kilo verdiği yönündeki haberlerle gündem olan ve fit haliyle dikkat çeken Aktaş, bu kez rengini değiştirdiği saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Yeni imajıyla bambaşka birine dönüşen oyuncunun son haline yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:37
Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı: Barbie’den daha Barbie!

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Benim Hayatım, Kalp Yarası gibi dizilerde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, bir süre önce 10 kilo verdiği yönündeki haberlerle gündeme geldi. Formda fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Aktaş, "10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle oldu. İyi oldu. Çok çalışıyordum. Aralarda salata yiyordum" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

YENİ İMAJ

Ünlü oyuncu şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Saç renginde değişikliğe giden ünlü isim, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

BARBIE BENZETMESİ

Son haliyle takipçilerinden tam not alan Nilsu Berfin Aktaş'a Barbie benzetmesi de yapıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir sosyal medya kullanıcısı "Barbie'den daha Barbie" derken bir başkası "Bir kadına sarı saç bu kadar mı yakışır! Tanıyamadım" yorumunda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın son hali...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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