Nilsu Berfin Aktaş imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı: Barbie’den daha Barbie!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

Kaynak: Sosyal medya

Bir sosyal medya kullanıcısı "Barbie'den daha Barbie" derken bir başkası "Bir kadına sarı saç bu kadar mı yakışır! Tanıyamadım" yorumunda bulundu.