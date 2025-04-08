Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz 2 yıllık suskunluğunu CHP’nin boykot listesindeki mekanda bozdu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk ekonomisini hedef alan boykot listesindeki mekanlardan biri Nusret Gökçe'ydi. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz ise Nusret Gökçe'nin CHP'nin boykot listesindeki mekana giderek iki yıllık suskunluğunu bozdu.