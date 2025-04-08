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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz 2 yıllık suskunluğunu CHP’nin boykot listesindeki mekanda bozdu!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, sosyal medyada sürdürdüğü iki yıllık suskunluğunu CHP’nin boykot listesindeki mekandan yaptığı paylaşımla bozdu. Boykot listesinde yer alan Nusret Gökçe ile fotoğrafını yayınlayan Şaşmaz, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak binlerce beğeni aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 14:27
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz 2 yıllık suskunluğunu CHP’nin boykot listesindeki mekanda bozdu!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk ekonomisini hedef alan boykot listesindeki mekanlardan biri Nusret Gökçe'ydi. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz ise Nusret Gökçe'nin CHP'nin boykot listesindeki mekana giderek iki yıllık suskunluğunu bozdu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Necati Şaşmaz, önceki gün Nusret'in mekanına giderek dostlarını ağırladı. O anları bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiren Şaşmaz, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan ünlü isim, Nusret Gökçe'nin de yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Instagram hesabında iki yıl aradan sonra paylaşım yapan Şaşmaz'ın yayınladığı fotoğrafa dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Necati Şaşmaz'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

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