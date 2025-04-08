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Aşk yeniden! Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı!

Yasemin Kay Allen, 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamıştı. Kısa sürede ilişkileri sonlanan çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kaya, geçen haftalarda Allen’in kendisini ziyarete geldiğini duyurdu. Ziyaretin nedeni ise Allen’in paylaşımıyla ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:07 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:07
Aşk yeniden! Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı!

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Yasemin Kay Allen, sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamış ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Geçen günlerde Erdal Kaya, sosyal medya hesabında ABD'ye giden Yasemin Kay Allen'in fotoğrafını yayınlayarak "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düşmüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kaya'nın paylaşımının ardından "Barıştılar mı" sorusu gündeme geldi. Allen ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm soru işaretlerini giderdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Amerika'daki sürpriz buluşmanın ardından ünlü oyuncu, Erdal Kaya ile el ele fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

New York'ta olduğunu duyuran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştığını doğruladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Yasemin Allen'in o paylaşımı...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Yasemin Allen, ayrılık haberi için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı.

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