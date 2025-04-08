Aşk yeniden! Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı!

Yasemin Kay Allen, sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamış ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti.
Yasemin Kay Allen, sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamış ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti.
Geçen günlerde Erdal Kaya, sosyal medya hesabında ABD'ye giden Yasemin Kay Allen'in fotoğrafını yayınlayarak "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düşmüştü.
Kaya'nın paylaşımının ardından "Barıştılar mı" sorusu gündeme geldi. Allen ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm soru işaretlerini giderdi.
Amerika'daki sürpriz buluşmanın ardından ünlü oyuncu, Erdal Kaya ile el ele fotoğrafını paylaştı.
New York'ta olduğunu duyuran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştığını doğruladı.
İşte Yasemin Allen'in o paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
Yasemin Allen, ayrılık haberi için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı.