Aşk yeniden! Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştı!

Yasemin Kay Allen, sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamış ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti.

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Kaya'nın paylaşımının ardından "Barıştılar mı" sorusu gündeme geldi. Allen ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm soru işaretlerini giderdi.