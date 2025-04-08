Üstsüz denize giren Şeyma Subaşı o anları paylaştı!

Subaşı yayınladığı yeni pozlarına şu notu düştü: "Sakin görünmek zorunda değilsin sadece değerli hissedebilmek için."

Kaynak: Sosyal medya

MELİSA'DAN DİKKAT ÇEKEN RESİM

Subaşı geçtiğimiz günlerde de kızı Melisa'nın çizdiği bir resmi "Şimdi çocuğum neden böyle şeyler çiziyor diye analiz yapmaya başlamalıyım değil mi?' notu ile paylaşmıştı.