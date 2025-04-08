Üstsüz denize giren Şeyma Subaşı o anları paylaştı!

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile nikah masasına oturan ve evliliği 5 ay süren Şeyma Subaşı, hem özle hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile nikah masasına oturan ve evliliği 5 ay süren Şeyma Subaşı, hem özle hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Şimdilerde Brezilyalı model sevgilisiyle doludizgin aşkı devam eden Şeyma Subaşı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Instagram'ı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, Miami tatilinden yeni bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında kızı Melisa'ya da yer veren Subaşı'nın deniz pozu dikkat çekti. Denize üstsüz giren ünlü isim, o anları yayınladı.
Subaşı yayınladığı yeni pozlarına şu notu düştü: "Sakin görünmek zorunda değilsin sadece değerli hissedebilmek için."
İşte o poz...
MELİSA'DAN DİKKAT ÇEKEN RESİM
Subaşı geçtiğimiz günlerde de kızı Melisa'nın çizdiği bir resmi "Şimdi çocuğum neden böyle şeyler çiziyor diye analiz yapmaya başlamalıyım değil mi?' notu ile paylaşmıştı.
İşte o resim...