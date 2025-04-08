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Üstsüz denize giren Şeyma Subaşı o anları paylaştı!

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, Miami tatilinden yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında kızı Melisa’ya da yer veren Subaşı’nın deniz pozu dikkat çekti. Denize üstsüz giren ünlü isim, o anları yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:00 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:00
Üstsüz denize giren Şeyma Subaşı o anları paylaştı!

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Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile nikah masasına oturan ve evliliği 5 ay süren Şeyma Subaşı, hem özle hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimdilerde Brezilyalı model sevgilisiyle doludizgin aşkı devam eden Şeyma Subaşı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram'ı aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, Miami tatilinden yeni bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Paylaşımında kızı Melisa'ya da yer veren Subaşı'nın deniz pozu dikkat çekti. Denize üstsüz giren ünlü isim, o anları yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Subaşı yayınladığı yeni pozlarına şu notu düştü: "Sakin görünmek zorunda değilsin sadece değerli hissedebilmek için."

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o poz...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

MELİSA'DAN DİKKAT ÇEKEN RESİM

Subaşı geçtiğimiz günlerde de kızı Melisa'nın çizdiği bir resmi "Şimdi çocuğum neden böyle şeyler çiziyor diye analiz yapmaya başlamalıyım değil mi?' notu ile paylaşmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o resim...

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