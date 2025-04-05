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Settar Tanrıöğen köy yaşamını anlattı: Evimde elektrik bile yok!

Settar Tanrıöğen, geçen sene geçirdiği beyin kanaması nedeniyle başrol olduğu diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tedavisinin ardında setlere dönen oyuncu, konuk olduğu bir programda sağlık durumu hakkında bilgi verirken 15 yıl önce taşındığı köy evinden de bahsetti.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 17:10
Settar Tanrıöğen köy yaşamını anlattı: Evimde elektrik bile yok!

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Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene 26 Ocak'ta beyin damarlarında oluşan anevrizmanın patlaması sonucu beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilince ameliyata alınmıştı.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Tedavisinin ardından setlere dönen Settar Tanrıöğen, konuk olduğu bir programda sağlık durumu hakkında bilgi verirken 15 yıl önce taşındığı köy evinden de bahsetti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında konuk olan Tanrıöğen, 2010 yılından bu yana Kandıra ilçesinin bir köyünde yaşadığını belirterek şunları söyledi: "İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler. Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Köyde bir güvenlik endişesinin olmadığını da dile getiren oyuncu, "Biri benim oradaki eve girse en fazla yatar uyur ya da yiyecek bir şey getirdiyse onu yer. Ki zaten köylüler de göz kulak oluyor ben yokken" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SAĞLIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Tanrıöğen, sağlık durumu hakkında ise şunları söyledi: "Hastalığın son 6'da 1'in içindeyim gibi hissediyorum, doktorlar da öyle söylüyor. Bu süreci de atlatayım ondan sonra yine orada yaşamaya başlarım"

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