Settar Tanrıöğen köy yaşamını anlattı: Evimde elektrik bile yok!

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Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında konuk olan Tanrıöğen, 2010 yılından bu yana Kandıra ilçesinin bir köyünde yaşadığını belirterek şunları söyledi: "İstanbul'dan çok da uzaklaşmadan kendime ait bir alan olsun istediğim için oraya taşındım. Yakın bir komşu yok, köylüler var, onlar da evime 15 dakika mesafedeler. Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama çok da elektrik kullanmıyorum. Çalışırken de oradan gelip gidiyorum"