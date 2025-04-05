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Aşklarını ilan eden Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı meğer 1 yıldır sevgiliymiş! Gerçeği ortaya çıkaran paylaşım...

Aynı dizide rol alan Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan etmişlerdi. Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşayan Hayal Köseoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Oyuncu çiftin 1 yıldır aşk yaşadıkları öğrenildi.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:42
Aşklarını ilan eden Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı meğer 1 yıldır sevgiliymiş! Gerçeği ortaya çıkaran paylaşım...

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Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, 7. Koğuştaki Mucize, Mahkum gibi yapımlarda yer alan Hayal Köseoğlu, geçen günlerde rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hayal Köseoğlu, Çınarlı ile dudak dudağa verdiği pozları Instagram hesabından yayınlamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çiftin aşklarını ilan ettikleri paylaşım kısa sürede gündem olmuş ve çok sayıda beğeni almıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hayal Köseoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Çift, aşkını yeni ilan etse de birlikteliğin daha uzun olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Birinci yıl paylaşımı yapan Köseoğlu, "1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize" ifadelerini kullandı. Çifte sosyal medyadan tebrik mesajları da yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Hayal Köseoğlu'nun o paylaşımı...

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