Aşklarını ilan eden Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı meğer 1 yıldır sevgiliymiş! Gerçeği ortaya çıkaran paylaşım...

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, 7. Koğuştaki Mucize, Mahkum gibi yapımlarda yer alan Hayal Köseoğlu, geçen günlerde rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, 7. Koğuştaki Mucize, Mahkum gibi yapımlarda yer alan Hayal Köseoğlu, geçen günlerde rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
Hayal Köseoğlu, Çınarlı ile dudak dudağa verdiği pozları Instagram hesabından yayınlamıştı.
Çiftin aşklarını ilan ettikleri paylaşım kısa sürede gündem olmuş ve çok sayıda beğeni almıştı.
Hayal Köseoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Çift, aşkını yeni ilan etse de birlikteliğin daha uzun olduğu ortaya çıktı.
Birinci yıl paylaşımı yapan Köseoğlu, "1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize" ifadelerini kullandı. Çifte sosyal medyadan tebrik mesajları da yağdı.
İşte Hayal Köseoğlu'nun o paylaşımı...