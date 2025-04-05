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Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! “Hık demiş burnundan düşmüş”

Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, 2020 senesinde Duygu Kozoğlu ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen çiftin Masal adında bir kızı oldu. Masal'ın son halini görenler ise hayran kaldı. Babasıyla olan benzerliğiyle konuşulan Masal, kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:01
Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

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Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu, Duygu Kozoğlu ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Masal adında bir kızı oldu.

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

Ünlü oyuncunun kızı Masal'ı görenler ise hayran kaldı. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken minik Masal için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Aynı babası", "Birebir kopyası" yorumları yapıldı.

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

Onur Buldu'nun sosyal medyada yaptığı baba-kız paylaşımları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

İşte Onur Buldu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

BERKAY VE KIZLARI

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ÖZCAN DENİZ VE OĞLU

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

TOLGAHAN SAYIŞMAN VE ÇOCUKLARI

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

MEHMET ALİ ERBİL VE OĞLU

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

İDO TATLISES VE İKİZLERİ

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

PELİN KARAHAN VE OĞLU

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

CEYDA DÜVENCİ VE ÇOCUKLARI

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ONUR BULDU

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ONUR BULDU VE KIZI MASAL

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ONUR BULDU VE KIZI MASAL

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ONUR BULDU VE KIZI MASAL

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ONUR BULDU VE KIZI MASAL

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ONUR BULDU VE KIZI MASAL

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

MESUT ÖZİL VE KIZLARI

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ALİŞAN VE ÇOCUKLARI

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

ESER YENENLER VE OĞULLARI

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

PELİN AKİL VE İKİZLERİ

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

BURAK ÖZÇİVİT VE OĞULLARI

Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! Hık demiş burnundan düşmüş

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