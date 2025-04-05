Onur Buldu’nun sevimlilik abidesi kızı babasının birebir kopyası! “Hık demiş burnundan düşmüş”

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Güldür Güldür'de canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Onur Buldu, Duygu Kozoğlu ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten Masal adında bir kızı oldu.

Ünlü oyuncunun kızı Masal'ı görenler ise hayran kaldı. Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken minik Masal için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Aynı babası", "Birebir kopyası" yorumları yapıldı.