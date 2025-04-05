Nihat Doğan’dan annesine özel paylaşım! Benzerlikleri çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Arzu Doğan ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Doğan, bu kez annesi Fatma Doğan ile gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Arzu Doğan ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Doğan, bu kez annesi Fatma Doğan ile gündeme geldi.
Nihat Doğan, sosyal medya hesabında annesi Fatma Doğan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Anne-oğul pozu sosyal medya hesabında yayınlayan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Doğum günün kutlu olsun anneciğim. İyi ki doğmuş, iyi ki annem olmuşsun. Sağlıklı nice yıllarda da hep başımızda ol"
Anne-oğul pozu kısa sürede gündem olurken Nihat Doğan ile Fatma Doğan'ın benzerlikleri dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları Fatma Hanım'ın doğum gününü kutlarken anne-oğul benzerliğiyle ilgili yorumlarda da bulundu.
İşte Nihat Doğan'ın annesinin doğum gününü kutladığı o kare...