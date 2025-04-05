PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Nihat Doğan’dan annesine özel paylaşım! Benzerlikleri çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya hesabında annesi Fatma Doğan’ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Anne-oğul pozu kısa sürede gündem olurken Nihat Doğan ile Fatma Doğan’ın benzerlikleri dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 15:32
Nihat Doğan’dan annesine özel paylaşım! Benzerlikleri çok konuşuldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirdi. Arzu Doğan ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Doğan, bu kez annesi Fatma Doğan ile gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Nihat Doğan, sosyal medya hesabında annesi Fatma Doğan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Anne-oğul pozu sosyal medya hesabında yayınlayan Doğan, şu ifadeleri kullandı: "Doğum günün kutlu olsun anneciğim. İyi ki doğmuş, iyi ki annem olmuşsun. Sağlıklı nice yıllarda da hep başımızda ol"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Anne-oğul pozu kısa sürede gündem olurken Nihat Doğan ile Fatma Doğan'ın benzerlikleri dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları Fatma Hanım'ın doğum gününü kutlarken anne-oğul benzerliğiyle ilgili yorumlarda da bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Nihat Doğan'ın annesinin doğum gününü kutladığı o kare...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
CHP’de olağanüstü haller! Bomba PM’de patlayacak! Oğuz Kaan Salıcı’dan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı?
Gazze’de kan donduran katliam! İsrail bombaladı sivillerin uzuvları havaya fırladı
Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!
İBB’nin reklam usulsüzlüğü raporda: 4 milyarlık kamu zararı! Reklam şirketi sahibi tanık Kültür A.Ş tezgahını anlattı: Yasal haraç!
🚨Son dakika: İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
Kral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ABD’nin vergi tarifesini yorumladı: Türkiye’nin yararına
Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede
ABD resesyonun eşiğinde: JP Morgan yüzde 60 dedi! Çin’den şirketlere yaptırım
ABD mahkemesinde karar çıktı: Rümeysa Öztürk Vermont’ta yargılanacak
Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında itiraf geldi! Murat Ongun ile ses kaydı çıkan Serdal Taşkın’ın eski şoförü itirafçı oldu: İmamoğlu paralarını taşıttı...
CHP kurultaya gidiyor! Kılıçdaroğlu kime hırsız dedi? Kulislere düşen bomba ifade: Lafın tamamı aptala söylenir
Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor?
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 2019’da evlendiği eşi bakın kim! Meğer karı-koca aynı dizideymiş