Esra Erol’un kardeşi Eda Erol evleniyor! İşte müstakbel damat!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise kardeşi Eda Erol ile gündem oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise kardeşi Eda Erol ile gündem oldu.
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlilik kararı aldı.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Eda Erol, sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi.
Sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Eda Erol, o anları "Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım" notuyla sosyal medyadan yayınladı.
Çiftin özel anları, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce beğeni aldı.
EKREM KARAÇAYIR KİMDİR?
Mesleği pilot olan Ekrem Karaçayır, profilinde sık sık gezilerinden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ekrem Karaçayır'ın Instagram'da 4 bin 390 takipçisi bulunuyor.