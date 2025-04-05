Esra Erol’un kardeşi Eda Erol evleniyor! İşte müstakbel damat!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise kardeşi Eda Erol ile gündem oldu.