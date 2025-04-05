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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol evleniyor! İşte müstakbel damat!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının sevilen sunucusu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’dan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlilik kararı aldı. Erol, sevgilisinin evlilik teklifine “Evet” yanıtını verdi. İşte Eda Erol’un müstakbel eşi ve evlilik teklifi anı...

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 12:57
Esra Erol’un kardeşi Eda Erol evleniyor! İşte müstakbel damat!

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise kardeşi Eda Erol ile gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlilik kararı aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evlilik yolunda ilk adımı atan Eda Erol, sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sevgilisi Ekrem Karaçayır'dan evlenme teklifi alan Eda Erol, o anları "Milyon kez evet. Sonsuza dek aşkım" notuyla sosyal medyadan yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çiftin özel anları, sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi görerek binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

EKREM KARAÇAYIR KİMDİR?

Mesleği pilot olan Ekrem Karaçayır, profilinde sık sık gezilerinden fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ekrem Karaçayır'ın Instagram'da 4 bin 390 takipçisi bulunuyor.

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