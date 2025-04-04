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Yasemin Kay Allen’den eski sevgiliye sürpriz ziyaret! “Ex’ten next mi oldu?”

Yasemin Kay Allen, sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya ile bir dönem aşk yaşamış ancak çiftin ilişkisi uzun sürmemişti. Erdal Kaya'dan dün sürpriz bir paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:56
Yasemin Kay Allen’den eski sevgiliye sürpriz ziyaret! Ex’ten next mi oldu?

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Oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya'ya kaptırmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Allen'in ilişkisi kısa bir süre sonra son bulmuştu. Ünlü isim, ayrılık haberi için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ayrılık nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Allen'in cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'in ABD'ye geldiğini paylaştı. Kaliforniya'ya giden Allen'ın fotoğrafını paylaşan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu ziyaret ikilinin yeniden aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada "Ex'ten next mi oldu?" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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