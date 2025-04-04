Yasemin Kay Allen’den eski sevgiliye sürpriz ziyaret! “Ex’ten next mi oldu?”

Oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya'ya kaptırmıştı.
Oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' ismiyle tanınan FBI eski çalışanı Erdal Kaya'ya kaptırmıştı.
Allen'in ilişkisi kısa bir süre sonra son bulmuştu. Ünlü isim, ayrılık haberi için 'nazar' yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı.
Ayrılık nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Allen'in cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'in ABD'ye geldiğini paylaştı. Kaliforniya'ya giden Allen'ın fotoğrafını paylaşan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü.
Bu ziyaret ikilinin yeniden aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi. Sosyal medyada "Ex'ten next mi oldu?" yorumları yapıldı.
İşte o paylaşım...