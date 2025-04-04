Feride Hilal Akın dolandırıcıların hedefinde: Ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum!

Şarkıcı Feride Hilal Akın sosyal medya hesabında paylaşımla dolandırıcıların hedefi olduğunu açıkladı. Akın, takipçilerini dolandırıcılara karşı uyarmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya

Adına sahte siparişler verildiğini ve kişisel bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını söyleyen Akın, şu ifadeleri kullandı: "Kişisel verilerim izinsiz kullanıldı. Bir süredir, bilgim ve iznim dışında ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum. Adıma sahte siparişler verildi, randevular oluşturuldu, insanlar rahatsız edildi. Kişisel bilgilerime, büyük ihtimalle bir sistem açığı yoluyla ulaşıldı. Bu durum, sadece benim değil, herkesin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor"

Kaynak: Sosyal medya

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Ünlü şarkıcı açıklamasına şöyle devam etti: "Bu yaşadığım bu süreç, yalnızca bireysel bir saldırı değil, aynı zamanda kamu sistemlerinin güvenliğiyle ilgili bir uyarıdır. Hukuki süreci başlattım ve konunun takipçisiyim. Benim adıma gelen hiçbir mesaj, sipariş veya talebe itibar etmeyin"