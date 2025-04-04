Yeşilçam’ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı yaş alıyor yaşlanmıyor! Son hali olay “Şaşırdım hala aynı güzellik gençlik...”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Serpil Çakmaklı'nın başından üç evlilik geçti. Çakmaklı, ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken manken Mert Çakmaklı ile yaptı. 6 ay evli kaldı boşandı.

Çakmaklı'nın oyuncu Yalçın Dümer ile yaptığı üçüncü evliliğinden ise Merve adında bir kızı oldu.

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle de bir döneme damga vurdu.

Siyah saçları ve büyüleyici bakışlarıyla hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu.