Yeşilçam’ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı yaş alıyor yaşlanmıyor! Son hali olay “Şaşırdım hala aynı güzellik gençlik...”

Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Mahkeme kararıyla adını Serpil olarak değiştiren ünlü isim, liseden mezun olduktan sonra mankenlik yapmaya başladı.
Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Mahkeme kararıyla adını Serpil olarak değiştiren ünlü isim, liseden mezun olduktan sonra mankenlik yapmaya başladı.
Çakmaklı, ilerleyen dönemlerde ise mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyerek birçok filmde rol aldı.
İlk olarak Deve Kuşu filmiyle kamera karşısına geçen Çakmaklı, birçok kişinin aksine oyunculuk kariyerine başrol olarak başladı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Serpil Çakmaklı'nın başından üç evlilik geçti. Çakmaklı, ilk evliliğini henüz 16 yaşındayken manken Mert Çakmaklı ile yaptı. 6 ay evli kaldı boşandı.
Çakmaklı'nın oyuncu Yalçın Dümer ile yaptığı üçüncü evliliğinden ise Merve adında bir kızı oldu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle de bir döneme damga vurdu.
Siyah saçları ve büyüleyici bakışlarıyla hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı, yıllar sonra gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Çakmaklı'nın son halini görenlerin ise ağızları açık kaldı.
Ünlü oyuncu için "Değişmeyen güzellik", "Her zamanki gibi çok şık ve güzelsiniz", "Dünya güzeli" yorumları yapıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Aa şaşırdım! Hala aynı güzellik, gençlik... Nasıl oluyor? Harikasın" ifadelerini kullandı.
İşte şimdilerde 62 yaşında olan Serpil Çakmaklı'nın son hali...
Serpil Çakmaklı
Serpil Çakmaklı