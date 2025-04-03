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Prens 3. sezon ne zaman, oyuncuları kimler? Prens dizisi yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

Prens, üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ocak 2023'te yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen yapım, Nisan 2024’te ikinci sezonunu tamamlamıştı. Taht mücadelelerini mizahi bir dille ele alan dizi, yeni sezonunda Osmanlı Devleti’nin hikayeye dahil olmasıyla dikkat çekiyor. Peki Prens 3. sezon ne zaman, oyuncuları kimler? İşte konuya dair son durum.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 11:46 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 14:57
Prens 3. sezon ne zaman, oyuncuları kimler? Prens dizisi yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

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Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaristliğini üstlendiği dizi, ikinci sezonunu Nisan 2024'te tamamladıktan sonra gözler merakla beklenen 3. sezona çevrildi. Yeni sezonda Osmanlı Devleti'nin hikayeye dahil olacağı haberi, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Prens 3. Sezon Çekimleri Başladı

Dizinin 3. sezon hazırlıkları hızla devam ediyor. 27 Aralık 2024 tarihinde başlayan okuma provalarının ardından, çekimlerin 28 Aralık 2024 itibarıyla başladığı açıklandı. Giray Altınok sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı set fotoğraflarıyla hayranlarını bilgilendirdi. Oyuncu kadrosunun bir kısmının yenilendiği ve yeni sezonun daha geniş bir kurgusal evrende geçeceği de gelen bilgiler arasında.

Prens 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Merakla beklenen 3. sezonun Nisan 2025'te izleyiciyle buluşacağı Giray Altınok tarafından doğrulandı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Dizinin yeni bölümleri, hem mevcut izleyici kitlesini hem de tarihi ve komedi türlerine ilgi duyan yeni izleyicileri ekran başına çekmeyi hedefliyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Yeni Oyuncular ve Hikayedeki Değişiklikler

Yeni sezonda dikkat çeken bir diğer detay ise kadroya katılan yeni isimler. Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin ve Çağlar Ertuğrul gibi başarılı oyuncular, Prens'in yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin diziye dahil olmasıyla, Bongomya Krallığı'ndaki taht mücadelesinin daha karmaşık bir hale geleceği ve yeni mizahi unsurların hikayeye ekleneceği ifade edildi.

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