Prens 3. sezon ne zaman, oyuncuları kimler? Prens dizisi yeni sezon hangi tarihte başlayacak?

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Yeni Oyuncular ve Hikayedeki Değişiklikler

Yeni sezonda dikkat çeken bir diğer detay ise kadroya katılan yeni isimler. Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Serdar Orçin ve Çağlar Ertuğrul gibi başarılı oyuncular, Prens'in yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin diziye dahil olmasıyla, Bongomya Krallığı'ndaki taht mücadelesinin daha karmaşık bir hale geleceği ve yeni mizahi unsurların hikayeye ekleneceği ifade edildi.