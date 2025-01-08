Gassal dizisinde buz kestirecek ayrılık; Başrol isim itiraf etti! "Konu ölüm olunca..."

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Genç oyuncu Sibel Aytan rol aldığı "Gassal" dizisinde derin bir içsel yolculuğa çıktığını ve ölüm korkusuyla yüzleşme fırsatı bulduğunu ifade etti. "Gassal" dizisinde "Elif" karakterini canlandıran Aytan, şimdiye kadar birçok projede yer aldığını, ancak bu dizinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirtti. Ölüm temasıyla ilgili duygusal bir bağ kuran oyuncu dizinin ona kattığı derinliği ve içsel büyümeyi vurguladı.

(Kaynak: Sosyal Medya) Korkularla Yüzleşmek Sibel Aytan, dizinin ölüm korkusu üzerine kurulu temalarının, onun kişisel korkuları ve endişeleriyle de paralel bir süreç yaşamasına olanak tanıdığını söyledi. "Gassal"ın kendisine korkularıyla yüzleşme imkânı sunduğunu belirten Aytan, bu deneyimin onun oyunculuk kariyerine de önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.