Bu akşam Kuruluş Osman 117. yeni bölüm var mı, yok mu? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı

8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı için Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bekleniyordu. Ancak Atv yayın akışına göre bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ekranlarda olacak. Saat 20.30'da Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.