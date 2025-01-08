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Bu akşam Kuruluş Osman 117. yeni bölüm var mı, yok mu? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman, izleyicileri tarafından heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Tarihi konusuyla geniş bir izleyici kitlesine hitap eden dizi her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Ancak geçtiğimiz hafta bazı dizilerin yeni bölümleri yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmamıştı. Peki, 8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlarda olacak mı? İşte detaylar ve ATV yayın akışı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:08 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:08
Bu akşam Kuruluş Osman 117. yeni bölüm var mı, yok mu? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı

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    8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı için Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bekleniyordu. Ancak Atv yayın akışına göre bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ekranlarda olacak. Saat 20.30'da Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Atv Yayın Akışı Nasıl Şekillendi?

    Atv'nin 8 Ocak 2025 Çarşamba yayın akışı şu şekilde düzenlendi:

    19.00 – Atv Ana Haber

    19.45 – Kupa Günlüğü

    20.30 – Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray – Rams Başakşehir

    22.45 – Zembilli

    02.00 – Can Borcu (3. Bölüm)

    Kuruluş Osman'ın hayranları bu hafta yerine gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm için biraz daha sabırlı olmak zorunda.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

    Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün 15 Ocak 2025 Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin takipçileri Osmanlı tarihinin önemli dönemeçlerini işleyen yapımın yeni maceralarını büyük bir heyecanla bekliyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Gelecek Haftayı Kaçırmayın!

    Kuruluş Osman, 15 Ocak 2025'te yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    ATV'nin yayın akışındaki değişiklikler ve bu hafta yaşanan kupa heyecanı sonrası gelecek hafta dizinin izleyicileri daha büyük bir ilgiyle ekran başında olacak gibi görünüyor.

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