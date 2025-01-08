Bu akşam Kuruluş Osman 117. yeni bölüm var mı, yok mu? 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı

8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı için Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bekleniyordu. Ancak Atv yayın akışına göre bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak. Bunun yerine Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ekranlarda olacak. Saat 20.30'da Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki karşılaşma canlı olarak yayınlanacak.
(Kaynak: ATV)
Atv Yayın Akışı Nasıl Şekillendi?
Atv'nin 8 Ocak 2025 Çarşamba yayın akışı şu şekilde düzenlendi:
19.00 – Atv Ana Haber
19.45 – Kupa Günlüğü
20.30 – Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray – Rams Başakşehir
22.45 – Zembilli
02.00 – Can Borcu (3. Bölüm)
Kuruluş Osman'ın hayranları bu hafta yerine gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm için biraz daha sabırlı olmak zorunda.
(Kaynak: ATV)
Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün 15 Ocak 2025 Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin takipçileri Osmanlı tarihinin önemli dönemeçlerini işleyen yapımın yeni maceralarını büyük bir heyecanla bekliyor.